Ветеран войны и болельщик «Ак Барса»: ушел из жизни Габдрахман Сафин

На 105-м году жизни скончался отец певца Габдельфарта Сафина – Габдрахман Сафин.

В 1941 году он был призван на фронт и служил в воздушно-десантных войсках. Участвовал в тяжелых боях под Сталинградом. Во время нахождения в плену ему довелось встретиться с Мусой Джалилем и Абдуллой Алишем. В 1943 году он смог совершить побег из плена.

В мирные годы Габдрахман Сафин был преданным болельщиком хоккейного клуба «Ак Барс». В команде за ним был закреплен почетный номер 104 – по числу прожитых лет.