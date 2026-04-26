Общество 26 апреля 2026 14:11

Ветеран войны и болельщик «Ак Барса»: ушел из жизни Габдрахман Сафин

Фото предоставлено «Татмедиа»

На 105-м году жизни скончался отец певца Габдельфарта СафинаГабдрахман Сафин.

В 1941 году он был призван на фронт и служил в воздушно-десантных войсках. Участвовал в тяжелых боях под Сталинградом. Во время нахождения в плену ему довелось встретиться с Мусой Джалилем и Абдуллой Алишем. В 1943 году он смог совершить побег из плена.

В мирные годы Габдрахман Сафин был преданным болельщиком хоккейного клуба «Ак Барс». В команде за ним был закреплен почетный номер 104 – по числу прожитых лет.

