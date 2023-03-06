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Руc Тат
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Общество 6 марта 2023 12:38

Ветеран внешней разведки Самра Бикмеева скончалась на 102-м году жизни в Казани

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Фронтовая медсестра и разведчица, ветеран Великой Отечественной войны Самра Бикмеева ушла сегодня из жизни в Казани. Об этом сообщает журнал «Татарстан».

Бикмеева была мобилизована в августе 1941 года медсестрой в военный госпиталь Казани. В составе 86-й отдельной роты медицинского усиления 61-й армии Первого Белорусского фронта прошла Белоруссию, Литву, Латвию, Польшу и дошла до Германии в 1945 году. После войны Бикмеева добывала секретные сведения в Венгрии, Польше, Румынии в качестве сотрудницы внешней разведки НКВД СССР.

Медсестра вернулась в Казань только в 1950 году. Работала акушеркой в роддоме №3, а спустя два года перешла в должности старшей медсестры в инфекционное отделение Казанского военного госпиталя.

О героической жизни Самры Сабировны Бикмеевой журнал «Татарстан» в прошлом году написал книгу «Красивая» (издана Татарским книжным издательством), на презентации которой героиня издания присутствовала лично.

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