Ветеран внешней разведки Самра Бикмеева скончалась на 102-м году жизни в Казани

Фронтовая медсестра и разведчица, ветеран Великой Отечественной войны Самра Бикмеева ушла сегодня из жизни в Казани. Об этом сообщает журнал «Татарстан».

Бикмеева была мобилизована в августе 1941 года медсестрой в военный госпиталь Казани. В составе 86-й отдельной роты медицинского усиления 61-й армии Первого Белорусского фронта прошла Белоруссию, Литву, Латвию, Польшу и дошла до Германии в 1945 году. После войны Бикмеева добывала секретные сведения в Венгрии, Польше, Румынии в качестве сотрудницы внешней разведки НКВД СССР.

Медсестра вернулась в Казань только в 1950 году. Работала акушеркой в роддоме №3, а спустя два года перешла в должности старшей медсестры в инфекционное отделение Казанского военного госпиталя.

О героической жизни Самры Сабировны Бикмеевой журнал «Татарстан» в прошлом году написал книгу «Красивая» (издана Татарским книжным издательством), на презентации которой героиня издания присутствовала лично.