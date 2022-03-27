Ветеран Великой Отечественной войны хирург Асхат Гиниатуллин отметил вековой юбилей

Ветеран Великой Отечественной войны Асхат Гиниатуллин, который проживает в Казани, сегодня отметил вековой юбилей. Майора медицинской службы в отставке, кандидата медицинских наук, заслуженного врача ТАССР посетили зампред Госсовета РТ Юрий Камалтынов, первый замминистра здравоохранения РТ Альмир Абашев и другие должностные лица, передает пресс-служба Минздрава РТ.

«Гости тепло поздравили юбиляра, преподнесли памятные подарки», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба Минздрава РТ

Асхат Гиниятуллин родился в деревне Большой Кульбаш Юдинского (ныне Зеленодольского) района ТАССР. После окончания средней школы поступил в Казанский медицинский институт, однако спокойно учиться довелось недолго — началась Великая Отечественная война.

Молодой человек окончил вечерние курсы, на которых научился оказывать помощь раненым на поле боя, и в 1942 году вступил в ряды Красной Армии добровольцем.

Участник освободительных боев в Белоруссии, Польше, у Тильзита и Кенигсберга, Асхат Гиниатуллин завершил войну в Прибалтике. В боях на Волховском фронте он был дважды ранен. За боевые заслуги был отмечен орденами Красной Звезды и Отечественной войны I степени, медалью «За оборону Ленинграда».

Осенью 1945 года Асхат Гиниатуллин восстановился в институте и успешно его окончил. В 1949-м был принят клиническим ординатором на кафедру хирургии.

В 1952 году приехал на работу в Бавлинский район, где сразу включился в нелегкую работу по созданию новых отделений, их оснащению оборудованием и расширению деятельности уже существующих. Он особое внимание уделял хирургии, так как такого отделения в районе тогда еще не было и его надо было создавать заново.

С 1958-й по 1982 год работал заведующим хирургическим отделением медико-санитарной части «Бавлынефти», до 1988-го — врачом-травматологом-ортопедом. При непосредственном участии Асхата Гиниатуллина в районе были созданы хирургические отделения, подготовлены хирургические кадры, внедрены операции при ранениях сердца, легких, комбинированные резекции желудка при опухолях.