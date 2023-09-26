Ветеран Великой Отечественной войны из Татарстана отметила свой 100-летний юбилей

100-летний юбилей отметила 20 сентября ветеран Великой Отечественной войны из Мамадыша Антонина Алексеевна Шишмагаева.

Антонина Алексеевна родилась в 1923 году в деревне Костенеево Елабужского района. Тут же начала трудовую деятельность, предварительно окончив фельдшерско-акушерскую школу в Елабуге.

В 1943 году была призвана на фронт в составе госпиталя, сформированного в Казани. Работала хирургической медсестрой, затем – в операционной в эвакогоспитале № 278, входившего в состав действующей Армии Белорусского фронта и следовал на запад в Польшу и Германию.

Подробнее о том, как сейчас живет Антонина Алексеевна, вы узнаете из сюжета телеканала «Татарстан 24».