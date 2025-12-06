Ветеран Великой Отечественной войны из Альметьевска отметил 101 год

Сегодня, 6 декабря, свой 101-й день рождения отмечает ветеран Великой Отечественной войны, Почетный гражданин Альметьевского района Николай Афанасьевич Федотов. Поздравить долгожителя приехали глава Альметьевского района Гюзель Хабутдинова, председатель Совета ветеранов Владимир Яшанин, а также коллектив компании «Татбурнефть».

В теплой домашней обстановке гостям удалось пообщаться с именинником, вручить ему памятные подарки и передать искренние слова признательности. Глава района передала Николаю Афанасьевичу государственную награду Республики Татарстан – медаль «100 лет образования Татарской АССР», переданную от имени Раиса Татарстана Рустама Минниханова.

«Ветераны – это наша гордость и нравственный ориентир. Ваше мужество, труд и преданность делу заслужили признательность многих поколений. От имени всех жителей Альметьевского района желаю Вам, уважаемый Николай Афанасьевич, крепкого здоровья, жизнелюбия, поддержки и тепла близких», – сказала Гюзель Хабутдинова.

История Николая Афанасьевича – это пример силы духа и стойкости. В 17 лет, после окончания пехотного училища, где он освоил работу с минометом, он был мобилизован на фронт. Уже в декабре 1942 года 18-летний боец оказался под Сталинградом, где его знания и подготовка были жизненно важны.

Во время Курской битвы, на Орловско-Курской дуге, он получил первое серьезное ранение и контузию, последствия которых ощущает и сегодня. Второй раз был ранен при форсировании Днепра – пуля перебила кисть руки.

После Победы служба продолжилась: в 1947 году его часть была направлена в Румынию, затем последовало обучение саперному делу в Подмосковье и работа по разминированию территорий в Белоруссии.

В 1948 году, вернувшись домой, Николай Афанасьевич начал трудиться на буровых комплексах «Татбурнефть». Его профессиональный путь – от верхового рабочего до мастера буровой – стал образцом мастерства и ответственности. В 1964 году как высококвалифицированный специалист он был направлен в Индию, где обучал местных работников работе на буровых установках.

После выхода на заслуженный отдых в 1979 году он сохранил активный образ жизни. Многолетняя любовь к рыбалке привела его на базу отдыха «Кама», где он трудился охранником до 2003 года.

В 1948 году Николай Афанасьевич познакомился со своей будущей супругой Натальей Павловной. Их союз стал примером крепкой семьи и взаимной поддержки. Вместе они вырастили пятерых детей: Юрия, Александра, Евгения, Надежду и Владимира.

Сегодня Николай Афанасьевич – дедушка девятерых внуков и прадедушка двенадцати правнуков. Его большая семья окружает его вниманием и заботой, являясь живым продолжением его жизненной мудрости и трудового пути.