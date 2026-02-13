100 лет исполнилось ветерану войны, труженице тыла Анне Сергеевой из Казани

Столетний юбилей отмечает сегодня ветеран Великой Отечественной войны, труженик тыла Сергеева Анна Ивановна из Казани. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Минтруда РТ.

«Сергеева Анна Ивановна родилась 13 февраля 1926 года в деревне Биябаш Апастовского района. После окончания средней школы приехала в Казань на учебу. После окончания училища в 1943 году устроилась на работу на завод №16 фрезеровщицей. В годы войны оставалась работать на этом заводе. В 1949 году вышла замуж и родила троих детей», – рассказали в пресс-службе.

После 40 лет работы на заводе Сергеева вышла на пенсию и устроилась в профилакторий «Оргсинтеза» помощником повара, там отработала еще 20 лет. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945».