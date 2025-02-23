Ветеран труда объяснила, почему попросила вновь выдвинуть Минниханова на пост Раиса РТ
Ветеран труда Мунира Гиззатуллина, на отчетной сессии Совета Апастовского района РТ попросившая передать действующему руководителю республики Рустаму Минниханову просьбу выдвинуться в качестве кандидата на предстоящих выборах Раиса Татарстана, объяснила свой поступок. Об этом сообщает ГТРК «Татарстан».
Рашат и Мунира Гиззатуллины живут в деревне Среднее Балтаево Апастовского района. Мунира апа проводит в деревенской школе, которую сама окончила в 1967 году, внеклассные уроки нравственности. Она обратила внимание на ремонт, проведенный в образовательном учреждении в 2021 году с помощью Раиса РТ и районных властей.
Гиззатуллина, почти 40 лет проработавшая в местной больнице медсестрой, также в беседе с журналистами оценила капремонт, прошедший в медучреждении. «Видите, как красиво. Все условия есть. Когда мы работали, такого еще не было», – подчеркнула она.
Мунира апа также выразила уверенность, что Дом культуры в 2020 году не удалось бы обновить, если бы не усилия руководства Татарстана. «Конечно, хотелось бы, чтобы на предстоящих выборах Рустам Нургалиевич выдвинул свою кандидатуру и мы бы выбрали его», – сказала она.
«Дороги построили, газ провели, воду провели, мы живем очень хорошо. Вот это всё – результат труда Раиса Татарстана. На будущих выборах мы его выбрали бы, он продолжил бы свою работу – вот наше пожелание», – более детально объяснила Мунира Гиззатуллина свой призыв.