Ветеран труда Миннизян Гумеров из Камско-Устьинского района отмечает 94-летие

Труженик тыла Миннизян Хадиевич Гумеров из Камско-Устьинского района празднует сегодня свой 94-й день рождения. Об этом сообщает Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан.

Гумеров родился 15 марта 1932 года в селе Шапкино в крестьянской семье, где был третьим из шестерых детей. Окончив четыре класса местной школы, он, как и многие сверстники в военное время, вынужден был прервать учёбу. С 11 лет мальчик работал наравне со взрослыми: помогал на уборке урожая, трудился пастухом в колхозе.

С 1953 по 1956 год Миннизян Хадиевич служил в Советской Армии. После демобилизации вернулся в родное село, где работал плотником, а затем трудился в животноводстве. Он был универсальным мастером: в составе строительной бригады возводил здание фермы, занимался ремонтными работами. Последние десять лет перед выходом на пенсию в 1992 году работал заправщиком-учётчиком в колхозе.

В 1959 году Миннизян Хадиевич женился на односельчанке Нурании. Вместе они прожили почти шестьдесят лет, воспитали пятерых детей — трёх дочерей и двух сыновей. Сегодня у ветерана 14 внуков и 12 правнуков, которые часто навещают его.

Ветеран живёт в собственном доме в Шапкино с невесткой Равией. За свой самоотверженный труд он удостоен звания труженика тыла.