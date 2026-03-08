Ветеран труда из Лениногорского района Руфия Усманова отмечает 95-летие

Труженица тыла Усманова Руфия Мухутдиновна из Лениногорского района Татарстана сегодня отмечает 95-летний юбилей. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда РТ.

Фото: © Из личного архива

«Руфия Мухутдиновна родилась 8 марта 1931 года в поселке Трактор Шугуровского района в семье крестьянина. После учебы в школе поступила в Бугульминский педагогический институт. Большую часть своей трудовой деятельности посвятила школе и преподаванию русского языка. Обучала детей в Старо-Иштерякской и Федотовской школах села Тимяшево. В 1986 году вышла на заслуженный отдых», – рассказали в пресс-службе.

Усмановой присвоено звание ветерана труда. Она – вдова ветерана Великой Отечественной войны. Руфия Мухутдиновна награждена орденами и медалями за самоотверженный труд в военные годы. В настоящее время она проживает в Лениногорске с семьей сына.