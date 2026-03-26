Ветеран труда и заслуженный учитель Татарстана Мария Харина отмечает 95-летие

Участница Великой Отечественной войны Мария Ивановна Харина из Лаишевского района Татарстана сегодня отмечает 95-летие. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Мария Ивановна родилась 26 марта 1931 года в деревне Большие Кабаны. Когда ей было десять лет, началась война. В эти тяжелые времена она вместе с родителями работала в поле, как могла помогала своей матери в госпитале. Зимой, несмотря на метель и мороз, возили на санях продукты из деревни в город», – рассказали в пресс-службе.

Отец, Иван Андреевич Голованов, участвовал в советско-финской войне, во время блокады был в Ленинграде. Мечтал, чтобы его дочь выучилась на учителя, и эта мечта сбылась, Мария Ивановна проработала педагогом более 40 лет. Начала трудовой путь учителем физики в старших классах школы №36 Казани, потом много лет работала в школе №122, завучем в школе №64, директором школы-интерната №3. До выхода на пенсию трудилась завучем в школе №70.

«Она любила и любит детей, всегда пользовалась уважением и почетом у своих коллег и родителей учеников. Школьники с уважением и любовью относились к Марии Ивановне, она никогда не повышала на них голоса, всегда находила правильные слова в сложных ситуациях, ездила с ними в походы, возила по городам своей любимой страны», – заметили в пресс-службе министерства.

У Марии Ивановны две дочери, три внучки и три правнучки. Главным праздником труженицы тыла был и остается День Победы. Она каждый год с особым трепетом и волнением ждет его, хранит все поздравительные открытки и памятные медали.

Мария Ивановна имеет юбилейные медали в память о Победе в Великой Отечественной войне и трудовые награды – за многолетний и добросовестный труд она удостоена званий «Ветеран труда» и «Заслуженный учитель РТ».