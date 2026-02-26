news_header_top
Общество 26 февраля 2026 14:02

Ветеран труда Фавзия Сулейманова из Татарстана отмечает юбилей

Труженица тыла Фавзия Газизовна Сулейманова из Камско-Устьинского района Татарстана всю жизнь проработала педагогом. Сегодня она отмечает 95-летие, сообщили в пресс-службе Минтруда РТ.

ветеран труда

Фото: из личного архива

«Фавзия Газизовна родилась 26 февраля 1931 года в деревне Старое Барышево Камско-Устьинского района. В 1948 году после окончания Казанского педагогического училища пришла работать в Старобарышевскую школу. Трудилась с 1952 по 1955 годы в Тукаевской школе, а вернулась на работу в родную школу», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Фавзия Газизовна награждена почетной грамотой Министерства образования ТАССР, медалью «Ветеран труда» и почетными грамотами. По итогам 1982 года она была удостоена звания «Лучший работник образования района».

#Год воинской и трудовой доблести
