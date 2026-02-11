Ветеран СВО завоевал золото «Абилимпикса» и устроился на работу

Участник специальной военной операции Сергей Федотов из Татарстана после возвращения со службы благодаря государственной поддержке устроился на работу. Кроме того, он успешно выступил на чемпионате по профмастерству «Абилимпикс» среди участников и ветеранов СВО и завоевал золотые медали в Казани и в Москве.

«Ушел на СВО добровольцем, участвовал в боях за Бахмут, получил ранение. В мае 2023 года вернулся в Татарстан. Прошел реабилитацию и обратился в фонд "Защитники Отечества". Мне помогли получить удостоверение ветерана и оформить инвалидность», – рассказал ветеран «Татар-информу».

В феврале 2025 года мужчина обратился в кадровый центр. До участия в специальной военной операции Федотов работал пожарным, еще раньше выучился на повара, но трудиться по специальности долгое время не доводилось. Поваром работал еще до армии. После СВО он искал работу грузчика. Сотрудники кадрового центра, учитывая пожелания, трудоустроили ветерана на птицефабрику «Яратель».

Сергей Федотов принимал участие в первом чемпионате по профессиональному мастерству «Абилимпикс» среди участников и ветеранов СВО в компетенции «поварское дело».

«Занял первое место на чемпионате в Казани и в Москве. Готовил пасту с индейкой и авторский теплый салат из печени. Мне были предложены продукты, из них приготовил блюда за 2,5 часа», – рассказал Федотов.

В будущем Сергей Федотов планирует повысить свою квалификацию, пройти обучение. Кроме того, он задумывается о том, чтобы работать поваром в ресторане. А в свободное время он любит отдыхать на природе и рыбачить.