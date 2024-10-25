Ветеран СВО Япон: «Написанное ребенком письмо заставляет преодолевать огонь и воду»

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Ученики и учителя школы №25 Набережных Челнов передали коробки с гуманитарной помощью волонтерам. Активисты отдадут их лично участникам специальной военной операции. Поездка запланирована на следующую неделю.

Ветеран СВО с позывным Япон отметил, насколько бойцам приятно получать детские письма. Поддержка от ребят дает большую мотивацию, уверяет мужчина.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Я даже знаю случаи, когда обычное письмо, написанное ребенком от всей души, вселяло такую силу в человека, что он проходил и огонь, и воду с этим письмом. А потом возвращался, находил ученика, который это письмо писал», — говорит ветеран СВО.

«Про письма детей — это уж вообще отдельная речь. Там ребята плачут, когда от детей письма дают, они там реально плачут. Сейчас вот на понедельник поездка запланирована, выезд там тоже будет в три направления», — рассказал военнослужащий Александр.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Сегодня ученики 3-х и 4-х классов писали «Письмо солдату». «Для военнослужащих мы собрали теплые носки, потому что наступают холода, гигиенические приборы — это зубная паста, щетка, лезвия всевозможные, мыло и очень много продуктов», — поделилась учитель начальных классов школы №25 Светлана Захарова.

«Я принесла медикаменты, гигиенические средства, салфетки, а еще принесла конфеты, чтобы им было нескучно, конфеты радости», — говорит одна из учениц.

«Я им принесла печенье и чай, чтобы они попили, носки теплые, чтобы они хорошо носили. Что еще? Макароны принесла, чтобы покушали хорошо», — говорит другая.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Я принес бинты, перекись, всякие лекарства, чтобы солдаты были здоровые и всегда могли залечить свои раны», — поделился ученик.

Хотя военнослужащие всем обеспечены, в школе уверены, что бойцы останутся довольны посылками от них. Подобная акция проводится не в первый раз.

«В нашей школе обучается 28 детей, у которых папа сегодня участвует в специальной военной операции. Поэтому для нашей школы это определенная, очень актуальная такая акция, чтобы поддержать и ребят, и пап, которые сегодня выступают за интересы нашего государства», — отметила директор школы №25 Юлия Хлопцева.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Я горжусь своим папой. Я нарисовал ему рисунок военного. Я хочу быть как он: сильным, мужественным, умным. Он у меня военный», — сказал сын военнослужащего Тимофей.

Детские письма и рисунки также будут переданы военнослужащим. Коробки с вещами и продуктами собраны. Волонтеры обещали передать привет бойцам от учеников и учителей школы №25. А в образовательном учреждении планируют и в дальнейшем поддерживать защитников Отечества.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

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