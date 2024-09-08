Ветеран СВО: «Я вижу Татарстан прогрессирующим, развивающимся»

Семья ветерана СВО, солиста группы «ДоброБат» Ивана Хомякова проголосовала на выборах депутатов Государственного Совета Татарстана VII созыва, которые стартовали сегодня, 8 сентября, в 7 часов утра. Об этом глава семейства рассказал в эфире телемарафона «Всей семьей на выборы!» на ТНВ.

«Сегодня мы, как граждане своей страны, конечно же, сходили и проголосовали. Все организовано замечательно. Когда пришел, даже немного удивился, столько людей, все с таким настроем, что нужно проголосовать. Я считаю, что это вообще здорово», – сказал Иван Хомяков.

Он также отметил, что видит Татарстан в частности и Россию в целом прогрессирующими, активно развивающимися: «Как поется в песнях нашей группы – ни шагу назад».

Супруги также поведали о том, как они пережили непростой период, когда Иван отправился защищать Родину в зону специальной военной операции. Для главы семейства это не было чем-то особенным – он не смог остаться в стороне и сделал такой шаг по зову сердца. Супруга Диляра очень переживала, но в итоге поддержала мужа: «Для меня сначала это был шок. У меня началась истерика. Я очень переживала, отговаривала его. Потом приняла такое решение и спокойно отпустила».

«Это было испытание на прочность для нашей семьи, которое мы, я считаю, достойно прошли и отстояли свое право на существование нашей семьи. И я безмерно благодарен своей супруге за ее поддержку, за ее добрые слова», – поделился ветеран СВО.

Хомяковы также принесли в студию семейный очаг, который впервые зажгли восемь лет назад. Его они в будущем планируют передать своим детям.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана VII созыва стартовали 8 сентября в 7.00 утра. Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.

ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации».

Всего на 100 депутатских мандатов претендуют 397 кандидатов.