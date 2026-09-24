Ветеран СВО Владимир Павленков провел Урок мужества для студентов колледжа КАИ

Ветеран СВО промышленный альпинист и член партии «Единая Россия» Владимир Павленков провел Урок мужества для студентов колледжа КНИТУ-КАИ, сообщает пресс-служба партии.

Встреча прошла в Штабе общественной поддержки «Единой России» – перед ней Павленков и Штаб подписали соглашение о сотрудничестве в сфере патриотического воспитания молодежи и поддержки ветеранов.

В начале беседы спикер дал студентам возможность самим поразмышлять о том, что такое мужество. Выслушав их ответы, он рассказал про свой жизненный опыт.

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

Владимир Павленков поделился с ребятами, как решил отправиться на фронт, как проходили боевые будни и какие внутренние качества помогали справляться с трудностями. Студенты особенно интересовались тем, за что ветеран получил награды, в том числе медаль «За отвагу», как отреагировала его семья и многим другим.

В своих ответах Павленков особенно подчеркивал важность поддержки со стороны близких людей и внутреннюю устойчивость. Сегодня он обучает промышленных альпинистов, занимается наставничеством и поддерживает тех, кто только вернулся домой с фронта.

«Если мой путь сможет вдохновить хотя бы одного человека – значит, все это было не зря», – считает ветеран.

Также перед студентами выступили сотрудники Центра занятости населения по Вахитовскому и Приволжскому районам Казани Светлана Афлетонова и Фарида Исламова. Ребята узнали о возможности пройти бесплатное профессиональное обучение, доступное как для молодежи, так и для ветеранов. В свою очередь, Павленков отметил эффективность этих программ, перечислив курсы, которые он прошел при поддержке государственных структур.

О значимости таких встреч для молодежи рассказала и заместитель руководителя Штаба Анастасия Исаева.

«Владимир – человек, который прошел через невероятные трудности и не сломался. Более того, он нашел в себе силы помогать другим. Это то, что мы закладываем в наших детей сегодня, чтобы они видели перед собой настоящих героев. Мы рады, что наше сотрудничество с Владимиром теперь закреплено соглашением, и уверены, что впереди у нас много совместных дел», – рассказала Исаева.

Студенты также узнали, что ветеран принял участие в фотопроекте Штаба «Линия жизни: Социализация, Возвращение, Опора» о 17 бойцах, нашедших себя в мирной жизни. Каждый герой записал видеорассказ о своей службе и начале нового пути по возвращении домой. Ознакомиться с выставкой может любой желающий.

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

Также Владимир Павленков, как победитель регионального этапа конкурса «Лучший по профессии. Второй старт», представляет Татарстан на федеральном этапе Всероссийского конкурса профмастерства. Поддержать Татарстан можно здесь.