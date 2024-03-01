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Ветеран СВО: «Слова Владимира Путина Федеральному Собранию вселяют веру в будущее»
Ветеран боевых действий, участник СВО Альфред Валиев сообщил «Татар-информу», что внимательно следил за посланием Президента России к Федеральному Собранию. По его словам, речь Владимира Путина получилась не только очень содержательной, но и подарила ему заряд оптимизма.
«Западу вместо России было нужно зависимое, умирающее пространство, но наши герои на передовой, в окопах, знают, что с ними вся страна, и они не сдадутся. Я это на себе испытал, когда воевал. Гуманитарная помощь приходит на фронт из всех регионов. Западный альянс просчитался, он столкнулся с твердой позицией нашего многонационального и многоконфессионального народа в защиту своего суверенитета», – сказал он.
Мужчина отметил также слова главы государства об изменении кадровой политики.
«Те, кто сейчас на фронте, должны по возвращении домой перейти на передний план работы в госорганах, бизнесе, в системе образования. Для тех, кто отвоевал, кто геройски сражался на линии соприкосновения создана программа "Время героев". Ее участники станут новыми руководителями. Пока преданность государству они доказывают ратным делом в боях, а придет время докажут и общественными делами», – дополнил он.
Отдельно он одобрил курс правительства, направленный на решение проблем демографии и укрепление семейных ценностей.
«Все религии, существующие на территории РФ, направлены на укрепление семьи против сатанизма Запада. Да, в обществе есть вопросы и опасения, касающиеся неконтролируемой миграции. Но таким негативным процессам и низкой рождаемости населения, мы в состоянии противопоставить национальный проект "Семья", в котором приоритетным будет борьба с бедностью», – сказал Альфред Валиев.
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