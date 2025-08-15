Ветеран СВО Рустем Сабиров знакомится с работой Минземимущества Татарстана

Фото: пресс-служба Министерства земельных и имущественных отношений РТ

Министр земельных и имущественных отношений Татарстана Азат Кадыров представил ветерана СВО Рустема Сабирова руководителям двух подведомственных учреждений ведомства. В рамках программы «Батырлар. Герои Татарстана», инициированной Раисом РТ Рустамом Миннихановым, Сабиров знакомится с деятельностью министерства на всех уровнях. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Директор ГБУ «Управление материального обеспечения» Равиз Хабибуллин рассказал, что организация предоставляет государственным учреждениям и ведомствам транспортно-логистические и другие услуги.

По его словам, в транспортном направлении ведётся комплексное обслуживание – перевозка пассажиров и грузов различными видами транспорта, включая спецтранспорт для природоохранных мероприятий, а также полный цикл транспортно-экспедиционного сопровождения.

Учреждение также располагает технической базой для квалифицированного ремонта и регулярного техобслуживания автотранспорта разных категорий.

Директор ГБУ «Республиканская имущественная казна» Анатолий Демидов представил итоги работы за первое полугодие. По госзаданию организация управляет зданиями, помещениями и земельными участками общей площадью 180,9 тыс. кв. метров, а также жилым фондом площадью 27,5 тыс. кв. метров.

С января по июнь было подано 5 022 электронных заявления на регистрацию прав собственности и иных прав на объекты недвижимости.

За полгода проведен 61 аукцион, из которых 32 оказались результативными. Наибольшим спросом пользуется аренда объектов – сдано 37 помещений; реализовано 20 автомобилей и один объект недвижимости. Всего состоялось 47 таких аукционов. В составе комиссии Минземимущества РТ проведено 49 выездных проверок использования государственного имущества.

Кадыров отметил работу Казны по проекту «Витрина Имущества РТ» на инвестиционном портале республики, где размещено 197 объектов из 21 района, в том числе 54 для МСП, 142 на продажу и одно движимое имущество. На сегодняшний день поступило 35 заявок, назначены аукционы по пяти объектам.

Сабиров поделился, что имеет опыт работы с аукционными площадками и управлением имуществом, однако масштабы республиканской работы произвели на него сильное впечатление. Кадыров сообщил, что в ближайшее время ветерану представят деятельность Фонда пространственных данных РТ и Центра государственной кадастровой оценки, а также готовы рассмотреть его предложения по улучшению работы.