Ветеран СВО рассказал четвероклассникам о водных ресурсах Татарстана

Фото: пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РТ

В Альметьевске для учеников четвертого класса школы №4 провели необычный урок экологии. Перед детьми выступил участник специальной военной операции Игорь Егоров, который сейчас работает старшим специалистом Юго-Восточного управления Минэкологии Татарстана, сообщает пресс-служба ведомства.

Игорь Егоров рассказал школьникам о водных ресурсах республики, объяснил, почему реки и озера важны для природы и людей, и привел примеры того, как можно экономить воду в повседневной жизни. По его словам, разговор об экологии – это в том числе разговор о любви к Родине, поскольку забота о природе и патриотизм связаны между собой. Он отметил, что дети активно включились в обсуждение и проявили интерес к теме.

Эта встреча стала для Егорова уже пятой – ранее он также проводил экологические занятия для школьников. В 2022 году он добровольно отправился в зону СВО. После возвращения он вновь начал работать в Министерстве экологии Татарстана, продолжив заниматься охраной природы.

Трудоустроиться ему помогла программа «Батырлар. Герои Татарстана», направленная на поддержку участников СВО и их адаптацию к мирной жизни. Наставником Егорова в рамках программы стал министр экологии Татарстана Азат Зиганшин.

Министерство экологии Татарстана регулярно организует такие уроки для школьников. Подобные встречи помогают формировать у детей ответственное отношение к окружающей среде и соответствуют задачам национального проекта «Экологическое благополучие».