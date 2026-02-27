Ветеран СВО провел урок экологии для школьников Альметьевска

Фото: пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РТ

Для четвероклассников альметьевской школы №4 провели необычный урок экологии. С детьми встретился участник специальной военной операции Игорь Егоров, который сейчас работает старшим специалистом Юго-Восточного управления Министерства экологии РТ, сообщает пресс-служба ведомства.

Игорь Егоров рассказал школьникам о значении водных ресурсов республики, объяснил, почему реки и озера важны для природы и человека. Также он поделился практическими способами экономии воды в повседневной жизни.

По его словам, разговоры об экологии связаны с темой любви к Родине, поскольку забота о природе и патриотизм неразделимы. Он отметил, что ему приятно видеть интерес детей и их активное участие в обсуждении.

Эта встреча стала для ветерана уже пятой по счету. В 2022 году Игорь Егоров добровольно отправился в зону СВО, а после возвращения вновь начал работать в Минэкологии Татарстана, продолжив заниматься вопросами охраны природы.

Трудоустроиться ему помогла программа «Батырлар. Герои Татарстана», направленная на адаптацию участников СВО к мирной жизни. Наставником Егорова в рамках программы является министр экологии Татарстана Азат Зиганшин.

В ведомстве добавили, что подобные экологические уроки проводятся регулярно. Они помогают формировать у детей бережное отношение к окружающей среде и соответствуют задачам национального проекта «Экологическое благополучие».