Ветеран СВО, потерявший обе ноги, готовится к Казанскому марафону

Фото: пресс-служба Фонда «Защитники Отечества»

Ветеран специальной военной операции Рифат Набиуллин, лишившийся обеих ног, готовится к участию в Казанском марафоне. Об этом сообщает пресс-служба Фонда «Защитники Отечества».

Во время службы он командовал артиллерийским дивизионом. Принятые им тактические решения позволили отбить контрудар противника и заставить его отступить, что помогло избежать значительных потерь.

Тяжелое ранение, в результате которого потребовалась ампутация обеих ног, Набиуллин получил при спасении сослуживцев с минного поля. За проявленные мужество и героизм он был награжден медалью Суворова и орденом Мужества.

После возвращения к мирной жизни ветерану пришлось заново адаптироваться к повседневной реальности. Поддержкой и источником мотивации для него стали семья, а также татарстанский филиал фонда «Защитники Отечества». Сейчас Рифат Набиуллин завершает обучение по программе «Батырлар. Герои Татарстана» и активно занимается спортом.

При содействии фонда он получил беговые протезы. В настоящее время ветеран дважды в неделю тренируется в спортивном манеже и готовится к Казанскому марафону, который пройдет в начале мая.

Развитие адаптивного спорта является важнейшим направлением госпрограммы «Спорт России».