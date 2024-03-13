«Занимаюсь спортом, играю с детьми»: ветеран СВО из РТ получил высокотехнологичный протез

Сегодня в татарстанском филиале фонда «Защитников Отечества» ветеран СВО Айнур Ягудин показал высокотехнологичный спортивный протез. Он первым из татарстанских военнослужащих получил его благодаря филиалу фонда в Татарстане.

Айнур Ягудин ушел на защиту Родины 26 сентября 2022 года по частичной мобилизации. Участвовал в боях за ЛНР в мотострелковых войсках. На СВО он выполнял различные задачи, укреплял боевые позиции, помогал с обеспечением продуктами жизненной необходимости. На одном из заданий Айнур подорвался на противопехотной мине и попал в госпиталь. После этого он проходил долгое лечение и протезирование. За верную службу Родине, Айнура Ягудина наградили медалью «За отвагу».

«Сначала нас обучали в "‎‎Казань Экспо"‎, потом уехали в сторону Украины и зашли на территорию СВО. Мы были на Купянском направлении, я был водителем командира роты, но передвигались мы в основном пешком и считались как охрана командира. День, когда я получил ранение, никогда не забуду, это как второй день рождения. Потом меня эвакуировали. В палаточном госпитале мне сделали ампутацию, я спрашивал у хирурга, можно ли сохранить ногу, он ответил, что шансы – 50 процентов, но может быть заражение крови и летальный исход. Тогда я попросил, чтобы сохранили коленный сустав, а потом нижнюю часть ноги ампутировали», – рассказал Айнур Ягудин.

После лечения он вернулся в родной Татарстан. Айнур стал подопечным филиала фонда «Защитники Отечества». Социальный координатор помогает бойцу в решении всех его вопросов. Таким образом он и получил высокотехнологичный спортивный протез.

«Когда я впервые надел протез, было ощущение, что это просто новая обувь. Конечно, понадобилось время, чтобы научиться с ним обращаться. Самый первый протез я получил от нашего Министерства обороны, он был удобным для ходьбы, для работы, можно было поднимать тяжести в спортзале, не боясь его повредить. Но ощущался он тяжеловатым. С новым протезом я могу с удобством заниматься бегом, он более легкий. Протез еще и с рисунками, старший ребенок говорит, что он красивый и мне этого достаточно», – поделился участник СВО.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Сейчас Айнур ведет активный образ жизни: участвует в общественной жизни своего района и в патриотическом воспитании подрастающего поколения. Кроме того, он вместе с социальными координаторами проводит уроки мужества. В свободное от работы время, в неформальной беседе со школьниками Айнур рассказывает о своей жизни и сделанном выборе.

«Я с детства был патриотом, в армию ушел на срочную службу и от мобилизации не прятался. Это все идет с детства, с воспитания родителей. Когда есть свободное от работы время, хожу в школы на уроки мужества. Мне нравится общаться, а разговаривать с детьми – не проблема, мне в радость. Чувствую, что на мне есть определенная ответственность, чтобы рассказывать детям об СВО и о любви к Родине», – дополнил он.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Теперь же Айнур сможет осуществить свою давнюю мечту заняться спортом и встать на сноуборд. Сейчас он ждет специальную гидравлическую подошву для протеза, чтобы покорять снежные склоны.

«Наша задача - помочь нашим бойцам после возвращения из зоны СВО вернуться к мирной жизни. В зоне особого внимания ребята с инвалидностью, с ампутациями. Поэтому фондом организована работа по обеспечению их высокотехнологичными протезами», – рассказала руководитель филиала государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» по РТ Гузель Удачина.

По ее словам, после лечения в госпиталях все ветераны СВО возвращаются с протезами, которые хороши в обычной жизни. Но с такими протезами затруднительно заниматься спортом, они могут не выдержать сильной нагрузки.

«Мы обеспечиваем именно высокотехнологичными спортивными протезами, для активного образа жизни. Айнур - наш парень, который прошел очень непростой путь. При этом он очень позитивный и инициативный. Этот протез он получил первым, еще 13 заявок на сегодняшний день поданы в центральный аппарат фонда», – поделилась Удачина.