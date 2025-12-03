Ветеран СВО, недавно переехавший в РФ: «Под руинами лежал 4 дня, все думали, что я умер»

Илдырым Агаев подписал контракт, когда был еще гражданином Азербайджана, но уже жил в России. Его назначили командиром взвода, он выводил из окружения своих бойцов, спасал раненых и брал вэсэушников в плен. В бою он потерял пальцы рук и ноги, но переживает только о том, что не может вернуться на передовую.





Информационное агентство «Татар-информ» и филиал государственного фонда «Защитники Отечества» продолжают серию материалов в рамках проекта о ветеранах СВО «Назад в мирную жизнь». После участия в спецоперации военнослужащие – и контрактники, и кадровые офицеры, и мобилизованные – охвачены заботой государства и общества. Им помогают вернуться в мирную жизнь, устроиться на работу, при желании освоить новую профессию.

«Нас так учили родители: твоя Родина там, где ты живешь»

Илдырым Агаев взял позывной Молния – так его имя переводится на русский. Дети сослуживцев называют его «дядя Молния» и постоянно благодарят за спасенные жизни их отцов.

Ветерану 41 год. Он отец троих детей. У него сын, который сейчас служит в армии, и дочь, которая уже подарила ему внука. Младшая дочка учится в школе, ей 13 лет.

Агаевы родом из Азербайджана. Глава семейства приехал в Татарстан пять лет назад, занимался оптовой торговлей, возил одежду из Турции.

«Сейчас я уже не могу этим заниматься, и это не из-за того, что на протезах хожу. В аэропорту, когда металлодетектор проходишь, приходится снимать протезы, пересаживаться на коляску. Это очень сложно, а сотрудникам аэропорта не объяснишь. Другое дело в России – тут помогут, сопроводят везде. Мне рассказывали, как в Турции ветерану помогли другие военные из России – на руках его везде пронесли. Если бы не они, непонятно, как бы он домой вернулся», – рассказывает Илдырым.

Помимо железных ног, реагируют металлодетекторы и на осколки в теле ветерана – у него их 17. Он приподнял футболку и показал, как они выпирают.

«Один осколок в печени, другой под глазом, третий – в носу и так далее. Готовлюсь к операции, скоро все извлекут», – отметил он.

Илдырым подписал контракт в июле 2024 года. Он решил пойти защищать страну, гражданином которой не являлся. Это сейчас он получил российский паспорт, но тогда мотивация была не в гражданстве.

«Я всегда любил историю и знаю, что история не видела такого правителя, который свой же народ обзывал террористами. То, что творилось с 2014 года на Украине, было ужасно, мне это очень сильно не нравилось, поэтому я решил пойти против нацистов. Да, моя семья была против, все рыдали, отговаривали меня. Я объяснял им, что раз мы живем в России, значит, я должен защищать ее. Нас так учили родители – там, где ты живешь, твоя Родина», – рассуждает ветеран.

«После того как я своих бойцов вывел из окружения невредимыми, меня назначили командиром взвода»

Сначала его назначили командиром группы и отправили на Донецкое направление, где шли активные бои. Потом он отправился в Горловку, затем в Авдеевку, в Селидово – освобождал многие населенные пункты.

«Я не служил в армии, но перед отправкой на фронт прошел обучение в ДОСААФ. А после того, как я 16 своих бойцов вывел из окружения без единой царапины, меня назначили командиром взвода. Меня наградили медалями “За мужество”, “За храбрость”, “За отвагу”», – рассказывает Илдырым.

Он вспоминает: первое, что сильно впечатлило его на линии боевого соприкосновения, – это местные жители.

«Когда заходили в села и деревни, мы не встречали мужчин. Сначала думали, что они все убежали. Нет, они никуда не убегали, их расстреливали нацисты за то, что они не воевали против русских, тем самым приравнивая их к предателям. Мы всегда с сослуживцами задавались одним и тем же вопросом и никак не могли найти на него ответ: “Как Зеленский ответит перед своим народом?” Сейчас все повернулись к нему спиной – и Америка, и Европа, все просят отчета о потраченных миллиардах. Он ведь ничего ответить не сможет, потому что за ним нет правды», – рассуждает ветеран.

Илдырым вспоминает, как в освобожденных поселках их обнимали люди со словами: «Мы вас очень долго ждали».

«Я не видел, чтобы народ от своего солдата страдал. Мы встретили там мужчину, нам показалось, что ему лет 70, а ему было 40 лет всего – он даже паспорт показал, потому что мы не поверили ему. Нацисты расстреляли всю его семью: жену, двух дочерей и сына. А его оставили жить – так наказали за то, что он не воюет против России. Я всегда говорю – мы не воюем с украинцами, мы воюем с бандеровцами и нацистами. Мы помогали мирному населению, раздавали еду, сигареты. По ним было видно, что они – мученики, такой ад прошли», – рассказывает Молния.

«Мы ни одного выстрела не сделали, они бросили оружие и сдались – люди не хотят воевать»

Со своими бойцами он встречал дома, где жили нацисты, – в них находили запрещенную символику, флаги и литературу. Жители Донбасса рассказывали, как фашисты закладывали взрывчатку в пачки сигарет, в упаковку со сладостями – организовывали настоящие диверсии против мирного населения.

«Когда мы брали военнопленных, мы всегда до пояса их раздевали. У многих были нацистские татуировки. Они прям над сердцем носят портреты Гитлера и Бандеры, свастики, лозунги дурацкие. Я спрашивал, за что они воюют, почему не сделали выводов после Великой Отечественной войны. На что мне отвечали: “Мы хотим жить в Европе”. Если у тебя есть сильный сосед, не надо лезть через океан, живи со своим соседом нормально, тихо, спокойно. Всегда же говорят, что надо дружить с соседом», – рассказывает Илдырым.

Ветеран рассказывает, что в общей сложности его взвод взял в плен порядка двух сотен солдат ВСУ.

«Среди них были и военные высоких чинов: офицеры, полковники. Были иностранные наемники. Как-то мы силами 16 бойцов взяли в плен 137 человек. Мы даже ни одного выстрела не сделали, они просто бросили оружие и сдались – люди не хотят воевать», – говорит Молния.

«Четыре дня лежал без сознания под руинами здания. Все думали, что я умер»

Первое ранение он получил, когда спасал раненого бойца под Селидово.

«Мы попали под артобстрел, я загнал пацанов и слышу, кто-то ноет в кустах. Смотрю, там боец лежит, весь в грязи. Я вколол ему обезболивающее, наложил жгут, повалил на себя и вынес с поля боя. Потом мне звонила его маленькая дочка, говорила: “Спасибо, дядя Молния, что спас моего папу”. Такие слова из уст ребенка дорогого стоят», – вспоминает ветеран.

Когда Илдырым эвакуировал бойца и возвращался на поле боя, в десяти метрах от него взорвался снаряд.

«В меня попали три осколка, задели печень. Меня отвезли в госпиталь. На следующий день я сказал начальнику госпиталя, что если он меня не выпишет, я сам через окно сбегу. Все мои ребята в бою были, я не мог позволить себе отлеживаться в госпитале», – рассказывает он.

Тогда его взвод направлялся к Покровску, шли ожесточенные бои.

«До Покровска нам оставалось дойти 7 километров, но мы не дошли. Над головой каждые пять минут летали дроны, мы как могли отбивались, но всех ранило. 16 ноября я получил второе ранение. Раздался один взрыв, второй. Мне отбило ноги, пальцы рук. Когда был третий взрыв, я закрыл лицо руками, чтобы осколки не попали в глаза, но все равно под глаз и в нос попала пара штук. Пальцы потерял, но уберег глаза. Четыре дня лежал без сознания под руинами здания. Все думали, что я умер. Только 3 декабря в госпитале Санкт-Петербурга я открыл глаза», – вспоминает он.

Молния говорит, что эвакуация раненых и тел погибших – это очень сложный процесс, поэтому не жалуется на то, что его в течение четырех дней не могли эвакуировать.

«Если идут бои, каждую секунду в небе летают дроны, может происходить артиллерийский обстрел. Под обстрелы часто попадает сама эвакуация, ребята гибнут, пытаясь спасти других. Но жены и мамы бойцов этого не понимают, они требуют, чтобы тело солдата вернули домой скорее. Если он ранен, понятно, что будет сделано всё, чтобы его спасти, но ради тела рисковать жизнью мало кто захочет. Если кого-то ранило, сразу оказываем первую помощь: накладываем жгуты, вкалываем обезболивающие, стараемся сразу эвакуировать, если есть возможность, но она бывает не всегда. Вот, к примеру, когда мы зачищали Авдеевку, только через два дня подъехали отдельная мотострелковая рота, минометчики, саперы. И только после этого, через пять дней зашла эвакуация», – объясняет он.

«Я не сдался тогда и сейчас сдаваться не собираюсь»

После ампутации ног и пальцев рук Илдырым не отчаялся и не замкнулся в себе. Обо всем рассказывает с улыбкой, без единой ноты грусти.

«Я духом очень сильный человек и никогда не сдамся. Я когда контракт подписывал, знал, куда иду, понимал, что не в санаторий еду. Я не сдался тогда и сейчас не собираюсь сдаваться. Мне есть ради кого жить. Мне не было больно, когда я потерял ноги и пальцы, мне было больно, когда меня обратно не взяли. Я хотел хотя бы инструктором работать на полигоне. А еще мне больно, когда я вспоминаю своих погибших бойцов», – говорит ветеран.

Еще в госпитале Илдырым получил гражданство России. На выплаты по ранению планирует купить квартиру, потому что все пять лет в России жил на съемной квартире.

«Я благодарен этой стране за ту помощь, которую мне оказывают. Мне предоставили инвалидную коляску, на днях привезли еще одну. У меня высокотехнологические протезы. Предстоит операция на руки, потом тоже протезы сделают. Скоро я смогу вести обычную жизнь», – отметил ветеран.

Сожалеет он только о том, что теперь не может поехать в гости к родным в Азербайджан.

«Я не могу вернуться на Родину – там я наемник. Вот недавно ребята-вагнеровцы поехали, их в аэропорту сразу арестовали. Один ногу потерял в бою, другой руку – там на это никто не посмотрел. Все они теперь преступники у себя в стране, им до 17 лет колонии светит. По неофициальным данным, около 10 тысяч граждан Азербайджана воют за Россию, наши деды воевали в Великую Отечественную – они что, тоже террористы? Один мой дед дошел до Польши, второй упал под Берлином. Сейчас мы также против нацистов воюем. Не понимаю, почему мы считаемся преступниками в своей стране», – говорит он.

«Нет больше такой страны, которая так много делает для своих защитников»

Жизнью в России ветеран очень доволен – благодарит всех, кто помогает и поддерживает его.

«В фонде “Защитники Отечества” у меня есть свой социальный координатор Ольга Пименова. Она все делает для меня, собирает документы, меня зовет, только чтобы что-нибудь подписать. И глава района всегда на связи со мной, всегда узнает, что мне нужно. Большое спасибо всем. Нет больше такой страны, которая так много делает для своих защитников», – рассказывает Илдырым.

Молния признается, что пока он не думал о том, чем займется после восстановления. Пока в его ближайших планах реабилитация и освоение протезов.

«У меня чемоданное настроение – меня в любой момент могут пригласить на операцию в Москву или Санкт-Петербург», – улыбается он.

Только в конце беседы ветеран упомянул, что в честь него назвали ударную группу БПЛА в танковом полку.

«Они красавцы, красиво работают», – отметил он.

Рассуждая об обстановке в мире, он уверенно говорит о том, что, несмотря на все тяготы войны, сдаваться мы не должны.

«Мы идем за Путиным и за его правдой. Мы не должны соглашаться на условия Запада. Иначе получится, что все наши ребята, кто погиб, погибли зря. Я верю в Путина и знаю, что он пойдет до конца, – фашизм нужно уничтожить, искоренить, чтобы такое больше не повторилось», – подчеркнул он, завершая нашу беседу.

Фотографии предоставлены Илдырымом Агаевым