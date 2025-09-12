Ветеран СВО на митинге в честь Дня танкиста: «Видел их в бою – невероятное зрелище»

Сегодня региональная общественная организация «Ветераны-танкисты», выпускники знаменитого Казанского танкового училища, провели торжественный митинг у памятника «Воинам-танкистам» на улице Сахарова.

Мероприятие посетили танкисты Татарстана и других регионов, ветераны специальной военной операции и локальных конфликтов, кадеты, юнармейцы, а также представители администрации Советского района Казани.

«Сегодня мы собрались в преддверии Дня танкистов, 14 сентября отмечается 79-я годовщина. Начиная с 1946 года, День танкистов отмечался 11 сентября. Потом праздник перенесли на второе воскресенье сентября. И теперь мы ежегодно собираемся и отмечаем этот праздник. Казань является танковой столицей. Осталось одно единственное танковое училище на территории России, которое готовит специалистов. Если заглядывать в прошлое, то вы все знаете о том, что в биографии танкистов очень много пройденных боевых действий, которые были завершены победой. Это прежде всего Курская битва, где состоялось сражение под Прохоровкой», – рассказал председатель Союза ветеранов-танкистов Республики Татарстан Александр Гурьянов.

Он отметил, что сейчас молодому поколению как никогда необходимо брать пример с Героев России и Советского Союза.

«79 лет уже наша страна отмечает этот прекрасный праздник. Огромный вклад внесли воины-танкисты в победу в Великой Отечественной войне. И сегодня, когда наша страна борется с коллективным западом, наши ребята, танкисты, вносят огромный вклад в победу в специальной военной операции. Огромные слова благодарности сообществу танкистов за патриотическое воспитание молодежи. Сегодня на нашем митинге очень много ребят. Я надеюсь, что они будут достойными защитниками нашей Родины. От имени руководства города я хочу поздравить всех с этим прекрасным праздником, пожелать всем нам мирного неба, победы, счастья, всех еще раз с праздником!» – сказал замглавы администрации Советского района Казани Андрей Яковлев.

О работе танков в бою не понаслышке знает председатель Союза ветеранов СВО Высокогорского района Альфред Хайбуллин. Он рассказал «Татар-информу», что ушел на СВО в 2022 году в добровольческий батальон «Алга». Службу он нес на Херсонском направлении.

«Там я посмотрел, как работают танки, это сильная, мощная техника. С помощью танков мы удержали лесополосу во время наката. Танкисты отработали тогда на все сто, это надо было видеть и слышать. Хотелось бы отметить еще, что такие праздники как День танкиста, День пограничника, День десантника – они нужны нам, взрослому поколению, в том числе, для того, чтобы дети видели, что мы этим гордимся», – поделился он.

Цветы были возложены к мемориалу, вслед за этим ветеранам танковых войск вручили благодарственные письма, памятные книги и ценные подарки. Завершилось мероприятие праздничным концертным выступлением.