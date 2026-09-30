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СВО 30 сентября 2026 16:01

Ветеран СВО Максим Лядов стал депутатом в Верхнеуслонском районе

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Ветеран СВО Максим Лядов стал депутатом в Верхнеуслонском районе

Одним из заметных событий Единого дня голосования в Верхнеуслонском района в нынешней кампании стало избрание депутатом участника специальной военной операции. Победитель кадровой программы «Батырлар.Герои Татарстан» Максим Лядов одержал уверенную победу на дополнительных выборах в Шеланговском сельском поселении. Он был избран по одномандатному избирательному округу, набрав большинство голосов избирателей.

Выборы проходили с 18 по 20 сентября. Для жителей Верхнеуслонского района работали 33 избирательных участка. Избирательная кампания носила совмещенный характер - параллельно с федеральной повесткой в муниципалитете проходили дополнительные выборы депутатов органов местного самоуправления в восьми сельских поселениях и городе Иннополис.

Жители района традиционно проявили высокую гражданскую ответственность. Явка избирателей в Верхнеуслонском районе составила 85,06%. Наибольшее число голосов по партийным спискам набрала «Единая Россия» - за нее проголосовали 75,79% избирателей.

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого

Фотографии предоставлены пресс-службой Верхнеуслонского района

#СВО
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