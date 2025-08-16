Ветеран СВО Кузьников: «Решил заняться волейболом, чтобы укрепить свое здоровье»

Фото: «Татар-информ»

Ветеран СВО, представитель сборной Татарстана по волейболу сидя Евгений Кузьников на открытой тренировке поделился комментариями.

Он рассказал, что его привело в этот вид спорта.

«Я решил заняться волейболом, чтобы укрепить свое здоровье, держать себя в тонусе. Общаться не только в своем городе, но и в других населенных пунктах с ребятами. А также чтобы соревноваться», – рассказал Евгений.

Также Кузьников поделился атмосферой внутри коллектива.

«Поддерживаем друг друга, помогаем. Если у кого-то что-то не получается – объясняем, показываем», – поведал Кузьников.

Затем ветеран вспомнил, как попал на СВО.

«Меня мобилизовался в октябре 2022 года. В «Казань Экспо» нас обучали, тренировали. Попал я в полк 12.31 в саперную роту командиром отделения. Участвовал в Донецке, под Макеевкой держали оборону, выполнял боевые задания. В одном из них я подорвался на противопехотной мине, в результате чего потерял ногу. Ничего страшного, не унываю, стараюсь брать от жизни все, что не взял ранее», – вспомнил Евгений.

Кузьников подытожил, рассказав, как долго участвовал в боевых действиях.

«Если честно, на самих боевых действиях я был недели две, можно сказать. Восстановление достаточно тяжелым было. В первое время не мог привыкнуть. Сейчас все нормально, стараюсь даже не показывать, что у меня нет ноги. Если я в брюках, то практически незаметно», – подытожил Евгений Кузьников.

Напомним, волейбол сидя является паралимпийским видом спорта. Это динамичная спортивная игра, в которой, как и в классическом волейболе, играют команды, состоящие из 6 игроков основного состава и 6 запасных игроков. В основном правила игры соответствуют правилам классического волейбола. Но есть небольшие различия.