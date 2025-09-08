Ветеран СВО Кирилл Дмитриев помог выявить нарушения правил охоты в Татарстане

Фото: пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам

Ветеран специальной военной операции, лейтенант Кирилл Дмитриев, ставший победителем республиканской программы поддержки ветеранов и участников СВО «Батырлар. Герои Татарстана», инициированной Раисом РТ Рустамом Миннихановым, продолжает свою деятельность в качестве внештатного общественного инспектора по охране природы. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

В минувшие выходные он вместе с начальником межрайонного отдела Вячеславом Кузнецовым, сотрудниками отдела лицензионно-разрешительной работы и бойцами ОМОН провел рейд в Пестречинском районе. Целью мероприятия было выявление нарушений правил охоты.

По итогам проверки составлено шесть административных материалов по ч. 1 ст. 8.37 КоАП РФ («Нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира»).

В завершение рейда участники приняли меры по предотвращению возможных нарушений природоохранного режима на особо охраняемых территориях, а также проверили состояние кормушек для диких животных.