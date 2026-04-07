Ветеран СВО, кавалер ордена Мужества возглавил общество инвалидов Актанышского района

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

В Актанышском районе руководителем районного общества инвалидов назначен ветеран специальной военной операции, кавалер ордена Мужества Альфис Шайхельмарданов. Его кандидатуру руководителям первичных организаций в сельских поселениях представила заместитель руководителя районного исполнительного комитета по социальным вопросам Дильбар Анварова.

Альфис Шайхельмарданов родился 23 июля 1993 года в селе Старое Сафарово Актанышского района. В 2021 году окончил Казанский государственный аграрный университет, имеет высшее образование. Воинское звание – старший матрос.

Трудовую деятельность начал в 2010 году. Работал электриком на Казанском авиационном производственном объединении имени С. П. Горбунова, комбайнером в хозяйстве «Саф», электриком в различных организациях, в том числе в агрофирме «Актаныш». Также трудился трактористом, оператором станков с программным управлением, занимался предпринимательской деятельностью.

С ноября 2022 года по декабрь 2024 года проходил службу в зоне специальной военной операции. Октябрь 2022 года стал для него переломным моментом, разделив жизнь на «до» и «после». С началом мобилизации он без колебаний отправился на передовую. Служил под Угледаром, участвовал в оборонительных боях и штурмах, позже был переведен в штурмовую бригаду.

Во время одного из боев он подорвался на мине. Несмотря на тяжелое ранение, сумел оказать себе первую помощь и выжить. Его эвакуировали боевые товарищи, один из которых погиб.

После тяжелого ранения Альфис Шайхельмарданов потерял ногу, однако не утратил силы духа. Он прошел лечение в госпиталях Донецка и Ростова-на-Дону, реабилитацию – в Москве. В настоящее время имеет вторую группу инвалидности. Освоил протез, заново научился ходить, ведет активный образ жизни. В ближайшее время планирует получить спортивный протез для бега.

Со своей будущей супругой Айгуль он познакомился благодаря судьбе – она родом из села Чишмабашево. Сначала семья жила у родителей, затем переехала в Актаныш.

Здесь у них родились двое сыновей – Ислам и Бахтияр. Сегодня семья строит собственный дом.

Альфис Шайхельмарданов поддерживает связь с другими ветеранами, оказывает им моральную поддержку. По его словам, главное – не сдаваться и сохранять внутреннюю силу.

Он ведет хозяйство, занимается разведением кроликов, птицы, а также рыбы для земляков. На подворье живут собаки – лабрадор и корги.

