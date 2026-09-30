Ветеран СВО из Зеленодольска после ранения работает на заводе и помогает бойцам

Фото предоставлено Татьяной Ковариной

27-летний Эмиль Давлетшин после года службы в зоне специальной военной операции вернулся к мирной жизни. Участник боевых действий, освобождения Авдеевки и обладатель государственных наград получил тяжелое ранение, в результате которого потерял глаз. Сейчас он работает на заводе имени Горького в Зеленодольске, учится и помогает военнослужащим, которые находятся в зоне СВО.

Решение отправиться на передовую Давлетшин принял в июле 2023 года. До этого он прошел срочную службу. По словам бойца, на его решение повлиял и пример семьи: его отец и отчим воевали.

На передовой Эмиль сначала служил штурмовиком, затем перешел в разведку. Он участвовал в боях на Луганском и Донецком направлениях, в том числе в операции по освобождению Авдеевки. Во время боевых действий получил ранение ноги, однако самостоятельно добрался до пункта эвакуации, а после лечения вернулся в строй.

«Ночами снятся мои боевые товарищи, потому что я о них помню. Сильно мы с ними дружили, и, конечно же, они остаются в моем сердце навсегда», – рассказал Давлетшин.

Фото предоставлено Татьяной Ковариной

Спустя год службы военнослужащий получил новое тяжелое ранение. Во время эвакуации рядом разорвалась мина, осколок попал в глаз. После лечения Эмиль получил протез. Продолжать военную службу он уже не смог и был комиссован.

«Прилетело через нижнее веко минометный осколок. Хожу с протезом. Временами приходят воспоминания, что видел лучше. Но уже привык ходить с такой травмой», – отметил ветеран.

После возвращения домой Давлетшин начал адаптироваться к мирной жизни. Сейчас он работает слесарем механосборочных работ на заводе имени Горького. На предприятии ему предоставляют предусмотренные для него меры поддержки.

«Всегда, когда выходил из дома, всегда смотрел на небо. Сейчас уже таких моментов нет», – рассказал он.

Работу Эмиль совмещает с учебой в судостроительном колледже. В дальнейшем он планирует получить высшее образование и продолжить профессиональное развитие.

«Захотелось больше жить, уделять работе, себе время, усовершенствоваться и помогать своим боевым товарищам», – сказал Давлетшин.

Фото предоставлено Татьяной Ковариной

Вместе с участниками местного отделения «Боевого братства» ветеран также участвует в сборе гуманитарной помощи для военнослужащих.