Ветеран СВО из Высокогорского района получил квартиру в «Салават Купере»

Ветеран специальной военной операции из Высокогорского района Рамазан Габдулхаков получил ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Салават Купере» в Казани.

Рамазан – уроженец деревни Чернышевка, участник СВО. После тяжелого ранения и ампутации нижней конечности он вернулся в родной район. Рамазан является сиротой, поэтому ему была положена квартира в рамках мер социальной поддержки.

С новосельем ветерана поздравил глава Высокогорского района Равиль Хисамутдинов.

«Пусть новый дом станет надежным оплотом, где будет тепло, уютно и безопасно. Наши бойцы – пример патриотизма и силы духа. Спасибо, что служите и вдохновляете. С новосельем, Рамазан!» – отметил он.

В своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов отметил, что основная задача для всех органов власти сегодня – обеспечить надежный тыл бойцам, защищающим суверенитет нашей страны на передовой.