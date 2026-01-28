news_header_top
СВО 28 января 2026 16:12

Ветеран СВО из Высокогорского района получил квартиру в «Салават Купере»

Ветеран специальной военной операции из Высокогорского района Рамазан Габдулхаков получил ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Салават Купере» в Казани.

Рамазан – уроженец деревни Чернышевка, участник СВО. После тяжелого ранения и ампутации нижней конечности он вернулся в родной район. Рамазан является сиротой, поэтому ему была положена квартира в рамках мер социальной поддержки.

С новосельем ветерана поздравил глава Высокогорского района Равиль Хисамутдинов.

«Пусть новый дом станет надежным оплотом, где будет тепло, уютно и безопасно. Наши бойцы – пример патриотизма и силы духа. Спасибо, что служите и вдохновляете. С новосельем, Рамазан!» – отметил он.

В своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов отметил, что основная задача для всех органов власти сегодня – обеспечить надежный тыл бойцам, защищающим суверенитет нашей страны на передовой.

Фото: пресс-служба Высокогорского района РТ.

