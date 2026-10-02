Ветеран СВО из Татарстана занял третье место на конкурсе «Лучший по профессии»

Фото: пресс-служба Фонда «Защитники Отечества»

Более 60 ветеранов специальной военной операции приняли участие в федеральном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Второй старт». Соревнования прошли в Самаре на стадионе «Солидарность Самара Арена». Представитель Татарстана Владимир Павленков занял третье место. Об этом сообщает пресс-служба Фонда «Защитники Отечества».

Конкурс входит в федеральный проект «Человек труда» национального проекта «Кадры» и помогает предприятиям находить квалифицированных специалистов. Организаторами выступили Министерство труда и социальной защиты России и правительство Самарской области при поддержке государственного фонда «Защитники Отечества».

В номинации «Второй старт» участвовали ветераны СВО, которые работают в самых разных профессиональных сферах. Ограничений по специальностям и требований подтвердить прохождение переобучения не было. К конкурсу также присоединились ветераны, открывшие собственный бизнес.

Победителем стал Юрий Кольбашенко из Краснодарского края, второе место занял Николай Зеркалов из Липецкой области, а третье – Владимир Павленков из Татарстана.

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков подчеркнул, что номинация объединила участников с разными жизненными и профессиональными историями. Одни вернулись к прежнему делу, другие сменили профессию, а некоторые только начали карьеру или уже успели добиться признания в своей отрасли.

По словам Котякова, победитель конкурса Юрий Кольбашенко после участия в спецоперации переехал в другой регион, освоил новую профессию и стал техником-лаборантом, продолжив повышать квалификацию.

Серебряный призер Николай Зеркалов – инженер, награжденный орденом Мужества, – несмотря на тяжелое ранение, продолжает заниматься спортом. Владимир Павленков после серьезного ранения вернулся к физически сложной работе промышленного альпиниста и теперь обучает этому ремеслу других.

Министр отметил, что истории участников показывают их личное мужество, силу воли и жизнелюбие. По его мнению, такой опыт важно рассказывать широкой аудитории, чтобы он стал примером для бойцов, возвращающихся к мирной жизни, и для общества в целом.

В рамках федерального этапа конкурса на открытой площадке в Тольятти и на стадионе «Солидарность Самара Арена» провели более 30 мастер-классов по востребованным рабочим профессиям. Программа объединила теоретические и практические испытания, а также деловые мероприятия, посвященные трудоустройству ветеранов СВО.

Статс-секретарь – заместитель министра обороны России и председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева отметила, что конкурс «Лучший по профессии» позволяет специалистам из разных отраслей продемонстрировать свои навыки, обменяться опытом и перенять лучшие практики.

По ее словам, в этом году организаторы впервые учредили специальную номинацию для ветеранов СВО – «Второй старт». Она призвана помочь участникам раскрыть свои способности, применить накопленные знания и навыки, попробовать себя в новой сфере и определить дальнейший профессиональный путь.

Для участников и гостей конкурса организовали мастер-классы по пяти рабочим профессиям: фрезеровщика, токаря, сварщика, повара и электромонтера. Каждый желающий мог попробовать свои силы в этих направлениях.

Кроме того, в рамках конкурса прошла деловая программа «Профессиональный путь бойца. Второй старт». Ее участники обсудили трудоустройство ветеранов специальной военной операции и их адаптацию к гражданской жизни.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил призеров и подчеркнул, что их стойкость и целеустремленность могут стать ориентиром для других. По его словам, опыт участников показывает возвращающимся к мирной жизни бойцам, что их знания и навыки востребованы, а страна ждет их не только как защитников, но и как специалистов, готовых участвовать в ее развитии.

Федорищев также отметил, что все более 60 ветеранов, приехавших на федеральный этап в Самарскую область, уже могут считать себя победителями, поскольку само участие свидетельствует об их внутренней силе и готовности двигаться вперед.

Владимир Павленков представлял Татарстан на федеральном этапе конкурса. Во время выполнения боевых задач он получил ранение. В госпитале врачи также диагностировали у него онкологическое заболевание четвертой стадии.

При поддержке семьи и татарстанского филиала фонда «Защитники Отечества» ветеран смог справиться с болезнью. Вернувшись домой, он решил продолжить работу, которой занимался до службы. Раньше Павленков трудился промышленным альпинистом в составе бригады.

После возвращения к мирной жизни при поддержке кадрового центра «Работа России» он открыл собственное дело. Сейчас Павленков ведет курсы по промышленному альпинизму в одном из учебных центров Казани и оказывает услуги в этой сфере.

Разработанная им программа подготовки с апреля 2026 года вошла в федеральный проект «Национальные кадры России». Благодаря этому ветеран получил грант и смог приобрести профессиональное оборудование для обучения.

Социальный координатор татарстанского филиала фонда «Защитники Отечества» рекомендовал Павленкову принять участие в региональном этапе конкурса «Лучший по профессии. Второй старт». Ветеран победил и получил возможность представить республику на федеральном уровне.

В народном голосовании за видеоролики конкурсантов Павленков вошел в тройку лидеров. Он сохранил эту позицию и по итогам очного этапа.

Во время выступления ветеран рассказал, почему считает важным передавать навыки промышленного альпинизма другим участникам СВО. Павленков объяснил, что хочет показать бойцам: жизнь не заканчивается после ранения и тяжелого диагноза.

По его словам, человек может найти себя в профессии, восстановиться и снова почувствовать свою востребованность. Ветеран добавил, что будет считать свою работу не напрасной, если его пример поможет хотя бы одному бойцу поверить в себя.

Павленков продолжает учиться и развиваться в профессии. Он готовится поступать в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) на программу «Деловая журналистика». Кроме того, ветеран получает педагогическое образование по специальности «Учитель начальных классов». У него уже есть диплом педагога дополнительного образования.

Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» с 2025 года входит в национальный проект «Кадры». Он проходит в два этапа: победители региональных соревнований в каждой из 25 номинаций встречаются на федеральных этапах, которые принимают разные регионы России.