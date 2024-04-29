Ветеран СВО из Татарстана: «Я шел добровольно, зная, что заднюю нельзя давать»

Ветеран спецоперации Илья Казрятов из Высокогорского района Татарстана рассказал о своей службе в зоне боевых действий и семье. Мужчина одним из первых пошел на фронт водителем минометного расчета, пишет ГТРК Татарстан.

По словам военнослужащего, он шел на фронт с осознанием, что «заднюю нельзя давать». Более того, оказавшись в зоне боевых действий, он в очередной раз убедился в наличии братского духа в рядах.

«Не помню, чтобы кто-то говорил я не пойду, я не буду, все идут, братский дух», — делится Казрятов.

Также военный рассказал о своих близких. Его отец тоже ушел служить добровольцем, работал водителем на Краснолиманском направлении. Казрятов вспоминает, он отдал отцу все, что «не сгорело на Украине».

Во время службы парня ранило в голенастоп, из-за чего он вернулся домой.

«Ранило в голенастоп, порвало сухожилие, потом эвакуация, все было тяжело, потеря крови. Папе звоню, папа трубку берет, он даже не понял, что это я, чуть не грубил. Я попросил, чтобы он сказал всем, что меня ранило, но все хорошо», — рассказывает ветеран.

Спустя месяцы реабилитации Илья женился на своей девушке Валерии. Сейчас супруги живут в собственном доме.

«Была любовь, есть любовь к человеку. Действительно дорога была поддержка и его, в том числе, и моя поддержка. Потом я уже не была готова отпускать этого человека, чтобы дальше не происходило, вернулся бы он туда, или не вернулся. Жена военного – это уважение к мужу своему, уважение его выбора, поддержка, и наверное терпение», — рассказала жена Ильи.