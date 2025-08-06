Ветеран СВО из Татарстана: «В первом бою было не до эмоций, надо было действовать»

Денис Балмышев их Тукаевского района Татарстана оказался на СВО в числе первых добровольцев. Он вступил в именной батальон «Тимер» – решение это он принял по зову сердца. Получив ранение, вернулся и теперь занимается патриотическим воспитанием молодежи.





Информационное агентство «Татар-информ» и филиал государственного фонда «Защитники Отечества» продолжают серию материалов в рамках проекта о ветеранах СВО «Назад в мирную жизнь». После участия в спецоперации военнослужащие – и контрактники, и кадровые офицеры, и мобилизованные – охвачены заботой государства и общества. Им помогают вернуться в мирную жизнь, устроиться на работу, при желании освоить новую профессию.

Денис Балмышев участвовал в боевых действиях в зоне проведения специальной военной операции в составе именного батальона «Тимер» Фото: из личного архива Дениса Балмышева

«Обстановка была тяжелая – враг по несколько раз в день накатывал»

Ветерану СВО Денису Балмышеву 46 лет – он участвовал в боевых действиях в зоне проведения специальной военной операции в составе именного батальона «Тимер». Служил в Запорожской области, пока не получил ранение и не был комиссован. После возвращения с передовой ему было непросто вернуться в мирную жизнь, но он справился, стал активнее и даже проводит уроки в школах, рассказывает детям об СВО.

Денис родился в Набережных Челнах, сейчас живет с семьей в селе Калмаш Тукаевского района.

«Я служил рядовым, оператором-наводчиком БМП-3. Ушел добровольцем в августе 2022 года. В армии не служил и никакого боевого опыта не имел, тем не менее решил пойти защищать Родину», – рассказывает он.

На вопрос, почему принял такое решение, ответил коротко: «Надо было идти».

После обучения его отправили на Запорожское направление в населенный пункт Гуляй Поле.

«Обстановка там была тяжелая. Враг готовился к наступлению. Несколько раз в день накатывал. ВСУ постоянно пытались прорваться, но у них ничего не получалось. Были и времена затишья, когда они, видимо, отдыхали», – вспоминает ветеран.

«Когда начался бой, переживать было некогда, надо было действовать»

Свой первый бой Денис вспоминает без особых эмоций.

«Поступил приказ наступать – пошли спокойно, уверенно. А когда начался бой, переживать было уже некогда, надо было действовать. Было не до эмоций. Уже потом, когда все закончилось, переживали и обсуждали произошедшее», – вспоминает Денис.

«Я до сих пор полностью не привык. Мне все время кажется, что вот-вот прилетит снаряд, что-то взорвется» Фото: из личного архива Дениса Балмышева

Потом его батальон вывели в тыл.

«Мы находились в населенном пункте Орлянка, это ближе к Днепру – Васильевский район Запорожской области. Мы охраняли гражданских, которые строят линию обороны», – рассказывает ветеран.

Несмотря на то что в активных боевых действиях Денис в тот момент не участвовал, он получил ранение.

«Мы поехали в баню. Помылись, сели отдыхать, и нас накрыло ракетами HIMARS. Ничего героического в моем ранении не было. Осколки пролетели мимо, но я получил баротравму, или по-простому – контузию», – объясняет он.

Некоторое время Денис не мог разговаривать. Его отправили в госпиталь, вернуться на фронт он уже не смог – не прошел военно-врачебную комиссию, его отправили домой. Привыкнуть к жизни на мирной территории оказалось сложным делом.

«Здесь люди живут словно в другом мире – не понимают, почему я так реагирую на некоторые вещи»

«Я до сих пор полностью не привык. Люди иногда косятся, когда видят, что я вздрагиваю от громких звуков, мне все время кажется, что вот-вот прилетит снаряд, что-то взорвется. Здесь люди живут как будто в другом мире и не понимают, почему я так реагирую на некоторые вещи», – поделился Денис.

Чтобы справиться с последствиями, он стал посещать психолога. Говорит, что это пошло ему на пользу, но война все равно до конца не отпускает.

«Наверное, невозможно забыть то, что я пережил на передовой, это навсегда со мной останется», – рассуждает ветеран.

Последствия контузии до сих пор дают о себе знать, поэтому Денис нуждается в реабилитации Фото: из личного архива Дениса Балмышева

После возвращения Дениса поддержали и близкие, и администрация района, фонд «Защитники Отечества» выделил ему социального координатора.

«В фонде мне помогли с оформлением документов, с отправкой на реабилитацию. Мой социальный координатор Айгуль Шабакаева помогает почти во всех вопросах. Я в любой момент могу позвонить – она и совет даст, и морально поддержит, и успокоит. Главное, что не только словом, но и делом помогает. Моим сослуживцам в фонде тоже помогли: у них возникли проблемы с оформлением документов», – рассказывает он.

Последствия контузии до сих пор дают о себе знать, поэтому Денис нуждается в реабилитации. Здесь снова подключился фонд «Защитники Отечества» – ему помогли быстро собрать все необходимые справки.

«Туда надо идти, чтобы Родину защищать, а не зарабатывать»

«Мне и в санаторий предлагают каждый месяц поехать, но я не хочу – сейчас не до этого, у меня ребенок маленький», – улыбается он.

После возвращения с фронта у Дениса и его супруги родился сын.

«У нас уже есть дочь, ей 25 лет. Разница между детьми большая, но и у меня с родным братом тоже была разница в 25 лет. Наверное, это семейное», – смеется он.

Сейчас ветеран старается быть активным и вместе с другими членами Ассоциации ветеранов СВО Татарстана посещает школы. Делает это в свободное от работы время – сейчас он работает на Кузнечном заводе ПАО «КАМАЗ».

Денис признается, что вернулся с фронта другим человеком – ни секунды не жалеет, что решился на участие в боевых действиях Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Мы беседуем с ребятами, рассказываем им о том, что происходит на СВО, почему проводится спецоперация. Радует, что старшеклассникам такие уроки очень интересны. Они часто спрашивают – из-за денег мы пошли или нет. Мы обычно отвечаем, что за деньги воевать не ходят. Обычно те, кто имеет меркантильные мотивы, погибают. Туда надо идти, чтобы Родину защищать, а не зарабатывать. Там все не так, как в кино, и когда те, кто пошел за деньгами, сталкиваются с реальностью, сильно жалеют о своем решении», – объясняет Денис.

«В нем чувствуется стальной стержень, выкованный временем и обстоятельствами»

Денис признается, что вернулся с фронта другим человеком – ни секунды не жалеет, что решился на участие в боевых действиях.

«Я по-другому стал относиться к жизни. То, из-за чего я раньше переживал, теперь даже за проблему не считаю. Стал глобальнее смотреть на жизнь. Самое главное для меня сейчас – чтобы закончилась СВО и мой маленький сын никогда не узнал, что такое война», – отметил он.

Социальный координатор фонда «Защитники Отечества» Айгуль Шабакаева отзывается о своем подопечном как о человеке сильном и уверенном в себе.

«Денис – это человек, в котором чувствуется стальной стержень, выкованный временем и обстоятельствами. На таких людях, без преувеличения, держится многое – и не только на работе, но и в жизни. Сильный характер и обостренное чувство долга – это не просто красивый набор слов из характеристики. Это то, что определяет Дениса как личность. Он не станет юлить, искать обходные пути или перекладывать ответственность на чужие плечи.

Денис не из тех, кто любит говорить о себе или выставлять напоказ свои заслуги. Он показывает себя своими поступками. И именно это больше всего восхищает и вдохновляет. Такие люди, как он, своим примером показывают, что такое настоящая преданность делу и что значит быть настоящим профессионалом. Они наша опора и наша гордость», – поделилась она.