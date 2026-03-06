Ветеран СВО из Татарстана стал призёром всероссийских соревнований

фото: Министерство спорта Республики Татарстан

В Бурятии завершились всероссийские соревнования по пулевой стрельбе «Герои нашего времени», собравшие около 100 участников — военнослужащих, вернувшихся из зоны боевых действий. Серебряным призёром турнира стал представитель Татарстана Дмитрий Голубцов, набравший 598 очков, сообщает Министерство спорта РТ.

Всего один балл уступил его результат победителю, однако этого оказалось достаточно для выполнения норматива и присвоения почётного звания «Мастер спорта России».

Дмитрий стал первым в республике ветераном СВО, удостоенным этого звания. Высокий уровень подготовки стал итогом двух лет целенаправленных тренировок. Его путь в спорте начался после Кубка Защитников Отечества в 2023 году, где координатор филиала фонда «Защитники Отечества» предложила ветерану попробовать себя в пулевой стрельбе.

По словам Голубцова, именно тогда он по-настоящему ощутил вкус большого спорта и поставил цель — получить звание мастера. Он поблагодарил своего социального координатора, которая настояла на участии.

Сейчас ветеран готовится к новой амбициозной задаче — войти в состав паралимпийской сборной страны. На этом пути его поддерживают Министерство спорта РТ и филиал фонда «Защитники Отечества».

Успех Дмитрия Голубцова — пример реализации государственной программы «Спорт России», в рамках которой адаптации ветеранов СВО через занятия спортом уделяется особое внимание. Участие в соревнованиях помогает военнослужащим не только восстанавливать физическую форму, но и обретать новые цели, чувство востребованности и возвращаться к активной гражданской жизни.