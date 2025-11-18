Ветеран СВО из Татарстана примет участие во Всероссийской премии «Служение»
Ветеран СВО, участник программы «Батырлар. Герои Татарстана» Игорь Нестеров примет участие во Всероссийской муниципальной премии «Служение», учрежденной Президентом РФ Владимиром Путиным для выдающихся представителей муниципального сообщества, чьи дела и судьбы являются примером служения обществу и жителям. Об этом сообщает Telegram-канал «Официальный Зеленодольск».
«Хочу работать в родных Ключах. Как говорится, где родился, там и пригодился. Здесь моя Родина. В Большеключинской школе под эгидой Юнармии преподаю в клубе военно-патриотического воспитания молодежи, веду музыкальный кружок, учу игре на барабанах. Для меня ученики уже стали родными. Нет лучшей награды чем хорошее воспитание молодежи. Поэтому и решил заявить свой проект», – рассказывает Нестеров.
Проект Нестерова называется «Россиянин» и представляет собой создание сети тренировочно-реабилитационных площадок при школах Зеленодольского района РТ с целью подготовки квалифицированных инструкторов из числа участников боевых действий, для дальнейшего проведения ими военно-патриотических занятий с молодежью района.