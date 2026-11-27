Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Татарстанец Андрей Слепцов занял первое место на соревнованиях по стрельбе из лука в рамках всероссийского «Кубка Защитников Отечества», который прошел в Калуге. В финальный день турнира представитель республики сумел обойти всех соперников и принести золото в копилку татарстанской сборной.

Стрельбой из лука сидя Андрей Слепцов начал заниматься два года назад. Попробовать себя в этой дисциплине ветерану предложил его социальный координатор филиала фонда «Защитники Отечества». Спортсмен согласился не сразу, но после первых тренировок втянулся в процесс и вышел на всероссийский уровень. С победой лучника уже поздравили республиканский филиал фонда «Защитники Отечества» и Федерация стрельбы из лука Татарстана.

Сам чемпион отметил, что спорт всегда был частью его жизни, но именно настойчивость представителя фонда помогла ему открыть новую дисциплину.

«Я всю жизнь в спорте, поэтому вопрос, буду ли я им заниматься, передо мной не стоял. Но именно представитель фонда "Защитники Отечества" настояла, чтобы я пошел в стрельбу из лука. Я ей за это очень благодарен. Такие турниры невероятно важны и значимы. Здесь уже многие знакомы, мы встречались раньше: кто-то болел за меня, кто-то — за соперников. До таких соревнований еще нужно дослужиться, и этот путь очень тернист. Но соперники сильные, все ребята молодцы, настоящие бойцы», — поделился впечатлениями Андрей Слепцов.

Развитие адаптивного спорта среди участников СВО продолжится в Татарстане уже в следующем месяце. С 8 по 11 декабря в Казани пройдет финал II Кубка Раиса Республики Татарстан среди ветеранов СВО. Ожидается, что турнир объединит более 300 участников.

Соревнования примут две площадки — Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма (ПГУФКСиТ) и спортивный центр «Динамо». Участники поборются за медали в десяти дисциплинах: волейболе, волейболе сидя, футзале, плавании, армрестлинге, настольном теннисе, пулевой стрельбе, спортивном метании ножа, шахматах и нардах. По регламенту каждый спортсмен сможет выступить максимум в одном командном и одном личном виде программы.

Торжественное открытие и первые матчи по волейболу, настольному теннису и пулевой стрельбе состоятся 9 декабря. На 10 декабря намечены турниры по футзалу, метанию ножа, шахматам и нардам. Завершится Кубок 11 декабря финальными играми, заплывами в бассейне и торжественной церемонией закрытия.