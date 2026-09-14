Ветеран СВО из РТ представит республику на конкурсе «Лучший по профессии»

Ветеран специальной военной операции из Татарстана Владимир Павленков представит республику на федеральном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Второй старт». Мероприятие пройдет 1–2 октября в Самаре, сообщил татарстанский филиал фонда «Защитники Отечества».

Участниками номинации стали ветераны СВО, которые начали профессиональную жизнь заново и поделятся опытом трудоустройства после возвращения домой. Владимир Павленков – победитель регионального этапа конкурса.

Согласно сообщению, он ушел на СВО в рамках частичной мобилизации, дважды получил ранения во время выполнения боевых задач и прошел длительную реабилитацию. Вернувшись со службы, Павленков решил продолжить дело, которым занимался до мобилизации, – промышленный альпинизм. При содействии татарстанского филиала фонда «Защитники Отечества» он выиграл грант поддержки предпринимателей среди участников СВО. На полученные средства ветеран приобрел профессиональное снаряжение и открыл собственное дело: проводит курсы по промышленному альпинизму и оказывает услуги в этой сфере.

Павленков отметил, что хочет, чтобы как можно больше людей поняло: освоить новую профессию или вернуться к любимому делу можно в любом возрасте и при любых обстоятельствах. Главное, по его словам, – желание и упорство.

Народное голосование за видеовизитки конкурсантов федерального этапа проходит с 10 по 24 сентября 2026 года на общедоступном информационном ресурсе. По итогам голосования участникам начислят дополнительные баллы. Организаторы призывают поддержать земляка и проголосовать за Владимира Павленкова.

Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» является частью нацпроекта «Кадры». Его цель – повышение престижа и привлекательности рабочих профессий. Организатор – Минтруд России.