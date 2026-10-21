Ветеран СВО из РТ освоил профессию педагога в рамках проекта «СВОй путь»

В Тамбовском государственном университете имени Г. Р. Державина стартовал образовательный этап всероссийского проекта «СВОй путь». К освоению программы профессиональной переподготовки приступили лекторы – ветераны специальной военной операции, в том числе из Татарстана. Программа реализуется при поддержке Минобрнауки РФ, Ассоциации «Я горжусь» совместно с Государственным фондом «Защитники Отечества».

На открытии директор Департамента государственной молодежной политики и воспитательной деятельности Сергей Бойко зачитал приветствие министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова. В нем отмечалось, что проект, направленный на интеграцию ветеранов СВО в сферу молодежной политики и воспитательной деятельности, призван способствовать формированию у студентов правдивого, неискаженного образа защитника Отечества. Все участники проекта имеют уникальный опыт, представляющий стратегический потенциал для системы воспитания. Ценности, являющиеся жизненными ориентирами ветеранов, выступают основой для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности.

Формирование института наставничества с участием ветеранов СВО доказало свою государственную и общественную значимость. В рамках подготовительного этапа в 47 субъектах РФ участники спецоперации провели со студентами более 150 встреч, охвативших свыше 4000 слушателей.

Статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева подчеркнула, что ведомство уделяет большое внимание вовлечению ветеранов СВО в работу со студентами. По ее словам, опыт защитников востребован среди молодежи, но для успешного наставничества им необходима качественная подготовка. Обучение в Державинском университете обеспечит участников профильными педагогическими компетенциями. Обретая новую профессию, защитники получают возможность реализовать себя и уверенно выстроить жизнь после возвращения со службы.

Заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова отметила, что проект «СВОй путь» выполняет поставленную Президентом задачу по вовлечению ветеранов в воспитание молодежи. Прошедшие встречи показали значительный интерес студентов к опыту защитников Родины и обсуждению будущего страны. Старт программы переподготовки в Державинском университете обеспечит участников необходимой базой для просветительской работы и поможет им стать профессиональными наставниками для студентов.

Лекторы из числа ветеранов СВО получили возможность пройти профессиональную подготовку на базе Тамбовского государственного университета имени Г. Р. Державина по программе «Педагогика и психология в системе военно-патриотического воспитания».

Такой комплексный подход обеспечит будущих наставников качественной методологической базой. Программа направлена не только на патриотическое воспитание молодежи, но и на успешную адаптацию к мирной гражданской жизни самих военнослужащих через обретение новой профессии.

Из Республики Татарстан возможность пройти обучение получил ветеран СВО Рифат Набиуллин. До службы в зоне СВО он был кадровым офицером, окончил Казанское высшее артиллерийское командное училище, много лет прослужил в танковой бригаде в Улан-Удэ, где прошел путь до начальника штаба дивизиона. В зону СВО ветеран отправился добровольно. В мае 2023 года, спасая сослуживцев с минного поля, Рифат получил тяжелое ранение, в результате которого лишился обеих ног. За проявленные мужество и героизм он награжден медалью Суворова и орденом Мужества.

Несмотря на травму, Рифат не замкнулся в себе. При поддержке татарстанского филиала фонда «Защитники Отечества» он прошел реабилитацию, получил спортивные беговые протезы и начал активно заниматься адаптивным спортом. По рекомендации социального координатора он также принял участие в республиканской кадровой программе «Батырлар. Герои Татарстана» и стал финалистом.

Сегодня Рифат активно занимается патриотическим воспитанием молодежи. Он регулярно участвует в уроках мужества, которые проводятся татарстанским филиалом фонда. В ходе живого общения со студентами и школьниками ветеран делится боевым и жизненным опытом, рассказывает о долге, товариществе и любви к Родине, помогая молодому поколению сформировать подлинное представление о воинской чести и гражданской ответственности.

«Как отец двоих детей, я хорошо понимаю: то, что мы сегодня вложим в сердца молодых ребят, завтра вернется нам же – их поступками, выбором, отношением к стране и друг к другу. Дети ведь чувствуют фальшь мгновенно, с ними нельзя работать "на автомате". Поэтому я и иду учиться: чтобы разговор о долге, чести и Родине был не пустым звуком, а точным, честным и понятным», – поделился Рифат Набиуллин.

По итогам освоения программы «СВОй путь» выпускники получат дипломы государственного образца о профессиональной переподготовке. Для участников также предусмотрены стажировки в системе высшего образования и всестороннее содействие в дальнейшем трудоустройстве по профилю молодежной и воспитательной работы.