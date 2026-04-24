Ветеран СВО из Пестречинского района принял участие в «Диктанте Победы»

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

Пестречинский район присоединился к Международному историческому «Диктанту Победы», посвященному событиям Великой Отечественной войны. Одной из площадок проведения стал многопрофильный лицей «Прогресс» в селе Новое Шигалеево, где задания выполнили около 60 старшеклассников.

К учащимся присоединился ветеран специальной военной операции Азат Агзамов. Он отметил важность сохранения исторической памяти и подчеркнул, что подвиги предков не должны быть забыты.

«Это самая большая битва в истории человечества, и наши деды победили. У меня два деда участвовали в ней: один погиб в 42-м, другой прошел всю войну. Такие акции нужны, чтобы дети помнили своих предков», – сказал он. Ветеран также напомнил слова Михаила Ломоносова: «Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего».

По словам Азата Агзамова, задания оказались непростыми, несмотря на его интерес к истории.

Сложность вопросов отметили и сами школьники. Десятиклассник Искандер Зиганшин рассказал, что в материалах были предусмотрены иллюстрации – портреты военных и ученых, изображения известных городов, что помогало ориентироваться при выполнении заданий.

«Все вопросы кажутся знакомыми. Например, нужно было расположить города СССР в хронологическом порядке их освобождения войсками Красной армии. У меня по истории все хорошо, потому что у нас хорошие учителя», – отметил он.

Проведение диктанта в аудитории обеспечила учитель истории и обществознания Вероника Доронина. По ее словам, результаты участники смогут узнать на официальном сайте акции.

В «Диктанте Победы» также приняли участие учащиеся других школ Пестречинского района.

