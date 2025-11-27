Ветеран СВО из Нижнекамска получил автомобиль с ручным управлением

Глава Нижнекамского района Радмир Беляев поздравил ветерана СВО Артура Барабанова с получением нового автомобиля SWM, оснащенного системой ручного управления. Машину участнику спецоперации передал фонд «Защитники Отечества».

Артур Барабанов прошел через тяжелейшие испытания: во время службы в зоне СВО он получил минно-взрывное ранение, приведшее к ампутации обеих ног. Несмотря на травму, он сохранил силу духа и настойчиво продолжил движение вперед.

За прошедший год Артур Барабанов добился значимых достижений – стал чемпионом «Абилимпикс» и создал семью, вступив в брак.

Радмир Беляев отметил, что автомобиль откроет для ветерана новые возможности.

«Его путь стал примером стойкости, мужества и жизнелюбия. Уверен, автомобиль поможет Артуру Николаевичу вести и дальше активную жизнь, позволит свободно передвигаться и реализовывать еще более смелые цели», – сказал он.

Глава района выразил благодарность фонду «Защитники Отечества» и подчеркнул, что поддержка ветеранов СВО в муниципалитете будет продолжена.

В своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов отметил, что основная задача для всех органов власти сегодня – обеспечить надежный тыл бойцам, защищающим суверенитет нашей страны на передовой.