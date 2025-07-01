Ветеран СВО из Набережных Челнов Алексей Антонов стал участником проекта «Батырлар»

Ветеран СВО Алексей Антонов стал участников республиканской программе «Батырлар. Герои Татарстана».

Антонов отметил, что планирует заняться патриотическим воспитанием молодежи и оказывать поддержку жителям республики. По его словам, у военных есть важное качество — умение действовать быстро и четко, что поможет эффективно откликаться на обращения граждан.

Мужчина в зоне СВО был с февраля 2022 года. Он служил в Харьковском направлении и в первой свой командировке получил ранение.

«Попали в засаду. По нам с населенного пункта начали стрелять с танка, кроме того по нам стрелял миномет. Бой был жестоким», – рассказал боец СВО.

После лечения и реабилитации он второй раз отправился в зону СВО.

Алексей Антонов работал в одном из подразделений Росгвардии, поэтому много раз бывал в горячих точках и участвовал в контртеррористических операциях. У мужчины двое детей – 5 и 12 лет.

«Я хочу, чтобы мои дети знали, что такое Родина и история, знали о подвигах наших Героев России», – сказал Антонов.

Ветеран СВО уверен, что программа «Батырлар. Герои Татарстана» поможет ему достичь намеченных целей, ведь она рассчитана на то, что участники СВО смогут занять должности в системе муниципального и государственного управления.