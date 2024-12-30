Ветеран СВО из Челнов рассказал о новогодней традиции

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Ветеран боевых действий, участник специальной военной операции с позывным Япон после ранения вернулся к гражданской жизни. Сейчас занимается патриотическим воспитанием подрастающего поколения и собирает помощь боевым товарищам, которую лично отвозит вместе с другими волонтерами.

У Япона и членов его семьи есть традиция. Каждый год они устраивают красивую новогоднюю фотосессию.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Тимур и Дарья знакомы со школьных лет. Она училась в 9-м классе, он — в 11-м. Через несколько лет влюбленные поженились. У них родилось двое детей и появилась семейная традиция — устраивать фотосессию.

«Я жена военнослужащего со стажем. Более десяти лет я езжу за своим героем по всей России и не только — и за ее пределы. Можно сказать, что наша жизнь умещается в три чемодана. Фотографии — это то, что ездит с нами всегда, находится с нами. Там запечатлены наши моменты: хорошие и не очень — это все наша жизнь», — рассказала жена ветерана спецоперации Дарья.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

По словам женщины, у их дочери — двухлетней Анюты характер папы. Она такая же упрямая и добивается своего. Вот и Япон всегда шел четко к цели.

«В июне 2023 года на краснолиманском направлении во время страшного штурма у меня получилось со своими ребятами отойти, но остались тяжелораненые. Я как-то на автомате принял решение вернуться к ним, потому что это было правильно. Там уже я получил ранение, контузию, у меня отшибло память, и только одно слово было в голове, что я обещал».

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Боец обещал своей жене, что вернется домой живым. Это и помогло ему бежать три километра с осколком в глазу и пробитым легким, выбраться с поля боя и остаться в живых.

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Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой