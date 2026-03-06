Ветеран СВО из Альметьевска издал более шести книг о событиях на передовой

Фото предоставлено Эльвирой Шакировой

Уроженец Альметьевска Артур Салахов, писатель-фронтовик, после службы продолжил говорить о войне языком литературы. Его книги основаны на реальных событиях и посвящены людям, оказавшимся в условиях военного времени.

Артур Салахов более десяти лет живет с семьей в Донецке. В 2015 году он вступил в ополчение, а в 2022-м подписал контракт и служил в пехоте.

«В феврале двадцать второго года без объявления мобилизации просто было обращение главы республики по телевизору к мужскому населению: “Кто может держать оружие? Идите в военкомат”. И все так и пошли», – рассказал он.

Писать Салахов начал на передовой. По его словам, желание сохранить память о буднях бойцов возникло естественно.

«Вы живете в дружной семье, называется "Солдатское братство". И рано или поздно все равно возникает какое-то желание все это оставить в памяти. Я собрал несколько рассказов, написал из того, что видел там, – о детях маленьких трехлетних с пулевым ранением во лбу от снайперского выстрела, о стариках. Об инвалиде мальчике, которого сбросили просто с девятого этажа только потому, что он мешал украинским снайперам устроить там лежку», – отметил автор.

Первая книга писателя была номинирована на литературные премии. В основе произведений – личный опыт и события, свидетелем которых он стал.

«Эта книга как раз “Откровенная правда” – о том стрелковом полку, в котором я служил, который вернулся в составе менее 50% из-под Харькова. Это трагедия начала специальной военной операции, это уже сегодня не секрет. Это основано на реальных событиях. Естественно, так как люди многие еще живы, изменены их имена, позывные, населенные пункты, но это не меняет сути. И та атмосфера трагедии и атмосфера, я бы сказал, безысходности, которую мы испытали, находясь уже в окружении», – сказал Салахов.

В декабре вышла книга «Комендачи», посвященная роте, ставшей последней в его боевом пути. Из-под Мариуполя писателя направили домой по возрасту, а выполнять задачи остались бойцы до 45 лет. Никто из той роты не выжил. В октябре 2025 года погиб его сослуживец Дмитрий Макарец, с которым планировалось совместное издание.

«Теперь я взял только на себя обязательства продолжить вот эту повесть уже словами Дмитрия Макарца, который оставил очень много записей, которые надо еще расшифровывать, потому что все это сделано было в окопах», – сообщил он.

Свои книги автор издает под псевдонимом Булат Арсал – в память о преподавателе и товарище Булате Абсалямове.

«И мы с ним договорились, что, когда у меня родится сын или у него, мы назовем их нашими именами. Вот такая была юношеская шутка. Но, к сожалению, он очень рано умер. И когда я приступил к написанию своих книг, вспомнил эту договоренность и решил реализовать обещание», – пояснил Салахов.

По его словам, литература для него – продолжение службы.

«Мы продолжаем свою войну тем, что продолжаем писать. Второй фронт – это души, сердца, умы нашей молодежи, чтобы им рассказать ту искреннюю правду, которая происходит сегодня там, без прикрас, без обмана», – подчеркнул писатель.

Артур Салахов издал более шести книг, проводит презентации в регионах страны. Он является лауреатом премии имени Александра Твардовского и финалистом двух всероссийских премий «Большая Проза года».

«Это уже останется в истории. Если мои книги в библиотеках, если их читают в школах, если пишут сочинения, слово уже написано и издано. Значит, оно может переиздаваться всегда», – добавил он.

