Ветеран СВО Эдуард Елизаров стал лектором акции «Служу Отечеству» в Татарстане

В рамках проекта «Служу Отечеству» ветеран боевых действий Эдуард Елизаров встретился с ребятами, отдыхающими в детском оздоровительном лагере «Дзержинец» Верхнеуслонского района. Об этом сообщает пресс-служба Российского общества «Знание».

Всего слушателями акции стали около 30 тыс. человек по всей стране, в Приволжском федеральном округе — почти 4 тысячи человек.

«Мы формируем совершенно новую систему патриотического воспитания, в которой ключевую роль играют те, кто защищал интересы государства. Ветераны предыдущих локальных войн и конфликтов, защитники Отечества могут показать личный пример и донести до юных ребят правду о подвиге, Родине, мужестве. Молодежь очень позитивно воспринимает рассказы героев, которые сами с большим энтузиазмом берутся за такую работу», — рассказала статс-секретарь — заместитель министра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

За время акции прошло более тысячи выступлений участников и ветеранов специальной военной операции. Ребята узнали о выборе жизненного пути, патриотизме и героизме, об основах информационной безопасности, о том, как не стать жертвой вербовки в соцсетях, об ответственности за свои действия. Каждый ветеран боевых действий поделился своей историей участия в СВО.

«Акция „Служу Отечеству“, которую мы проводили в рамках трека Знание.Герои, нашла большой отклик у молодежи. Мы увидели неподдельный интерес у ребят к ветеранам боевых действий, к их историям и опыту, жизненным принципам, среди которых ключевой — это любовь к Родине. Многие из лекторов, кстати, выступали впервые, и мы им оказали методическую поддержку», — рассказал гендиректор общества «Знание» Максим Древаль.

В ходе послания Федеральному собранию страны Президент РФ Владимир Путин отмечал, что подлинная, настоящая элита — это все, кто служит России: труженики и воины, надежные, проверенные, делом доказавшие свою преданность России.