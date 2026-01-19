Ветеран СВО Артур Терешин окунулся в крещенскую купель в Заинске

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

Ветеран специальной военной операции Артур Терешин одним из первых окунулся в крещенскую купель на роднике «Святой ключ» в Заинском районе. Несмотря на протез ноги, он спокойно спустился по ступеням и трижды погрузился в святую воду, перекрестившись.

«Окунаюсь с 2009 года, когда вернулся после службы в армии. С тех пор стараюсь каждый год окунаться. Ощущение будто заново родился, тело как будто новое. Всем, кто хочет начать, главное попробовать в первый раз, а затем появятся желание и привычка», – рассказал он.

Артур Терешин – уроженец села Буре-Сарай Заинского района. На специальную военную операцию он отправился по зову сердца, самостоятельно придя за повесткой в военкомат. С ноября 2022 года по август 2024-го он находился на службе, выполняя задачи сапера-разведчика. Боевой опыт у него был и ранее – в том числе контрактная служба. 1 августа 2024 года Артур подорвался на мине и в результате ранения лишился стопы.

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

Сегодня ветеран СВО ведет активную жизнь: участвует в соревнованиях среди бойцов, вернувшихся с передовой, занимается патриотической деятельностью, встречается с учащимися школ и дошкольных учреждений.

Крещенское купание прошло 19 января, в день Крещения Господня, на роднике «Святой ключ», расположенном на объездной дороге в сторону Заинска-2. Здесь состоялся торжественный чин Великкого освящения воды, который совершил настоятель Свято-Троицкого собора Заинска отец Родион (Садыков). С праздником верующих поздравил глава Заинского района Разиф Каримов.

После освящения верующие смогли набрать крещенскую воду из благодатного источника, а также окунуться в специально оборудованную купель.