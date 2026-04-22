Ветеран спецоперации из Нурлата: «За дронами будущее – это спасение жизней наших ребят»

Фото предоставлено Лейсан Галиевой

После лечения и реабилитации ветеран СВО из Нурлата Иван Васильев вернулся туда, где когда-то начинал мирную трудовую жизнь, – в родной коллектив «Центра тампонажного и растворного сервиса».

На предприятие Иван пришел в 2022 году, устроившись оператором цементировочного агрегата. Освоиться в новой профессии он успел быстро, однако уже через несколько месяцев был мобилизован и направлен в зону специальной военной операции. Службу проходил на Угледарском направлении, где получил позывной Камыш.

Даже находясь на передовой, он не чувствовал себя оторванным от родного коллектива. «Даже тогда не терял связи с коллегами, они присылали именные посылки, то, что нам нужно было и для военного быта, и для выполнения боевых задач», – вспоминает он.

Эта связь с домом, с людьми, которые ждали и поддерживали, во многом помогала держаться в непростых условиях фронтовой жизни.

Переломным моментом стал ноябрь 2024 года. Во время выполнения очередного задания подразделение попало под массированную атаку беспилотников.

«Мы с сослуживцами ушли на очередное задание, в какой-то момент нас атаковали дроны. Это было очень страшно, от них невозможно было укрыться», – рассказывает Иван.

Тот налет стал для него роковым: ранение, затем лечение – сначала в прифронтовых госпиталях, затем в тылу. Восстановление оказалось непростым: операции, реабилитация, оформление инвалидности. После демобилизации по состоянию здоровья перед ним встал новый вызов – научиться жить в изменившихся условиях.

«Но жизнь продолжается, надо было крутиться, выживать в новых для меня реалиях, искать подходящую работу», – говорит он.

Ответ оказался там, где он когда-то начал свой трудовой путь. В «Центре тампонажного и растворного сервиса» его встретили не просто как сотрудника, а как человека, прошедшего через испытания войны. Вопрос трудоустройства решался не формально, а с искренним желанием помочь.

«Взять его на прежнюю должность, конечно, было невозможно по состоянию его здоровья. Поэтому мы обратились к руководству холдинга, чтобы пересмотреть наше штатное расписание. Спасибо большое, благодаря их поддержке мы перевели Ивана Петровича на должность оператора ЭВМ», – рассказывает главный инженер предприятия Рамиль Рахматуллин.

На новом месте работы для ветерана создали все условия, чтобы он мог чувствовать себя уверенно и спокойно. К организации рабочего пространства подошли внимательно, учитывая особенности его состояния после ранения.

«Для нас было принципиально важно, чтобы Иван Петрович не просто числился в штате, а имел возможность полноценно трудиться, – подчеркивает инженер по материально-техническому снабжению и имуществу Марсель Галиуллин. – Мы полностью обустроили его рабочую зону. Теперь у него под рукой все необходимое: рабочее место, зона приема пищи, душевая и сушилка. Разумеется, мы обеспечили его полным комплектом спецодежды. Наша задача – сделать так, чтобы бытовые вопросы не отвлекали его от вливания в трудовой ритм».

Несмотря на возвращение к мирной жизни, мысли о передовой по-прежнему рядом. Воспоминания о боевых товарищах и пережитых событиях не отпускают. Особенно отчетливо в памяти остался тот самый налет дронов – момент, который во многом изменил его жизнь.

Именно поэтому Иван с особым вниманием следит за развитием беспилотных технологий в армии. «Сейчас совсем другая война – технологичная и быстрая. То, что в последнее время активно набирают специалистов в подразделения БПЛА, – абсолютно верное решение. За дронами будущее, это спасение жизней наших ребят», – уверен он.

Сегодня Иван Васильев постепенно выстраивает новую жизнь. В ней есть работа, поддержка коллектива и, главное, крепкий семейный тыл. Его семья прошла с ним через все испытания – от тревожных ожиданий до долгого восстановления.

В ближайшее время в доме Васильевых ожидается радостное событие – рождение второго ребенка. Это ожидание наполняет жизнь особым смыслом и дает силы двигаться вперед.

Статус ветерана, инвалидность и тяжелое ранение не стали для него преградой. Напротив, они стали точкой отсчета для нового этапа – более осознанного и активного.

«У меня много сил и, главное, огромное желание жить и приносить пользу. Когда за спиной крепкий тыл в лице семьи, а впереди – стабильная работа в родном коллективе, никакие трудности не страшны», – с улыбкой говорит он.

