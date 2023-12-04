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Ветеран прокуратуры Татарстана Луиза Туктарова ушла из жизни в 94 года
Прокуратура Республики Татарстан с сожалением сообщает об уходе из жизни ветерана ведомства, Луизы Мирзахасановны Туктаровой, 4 декабря 2023 года, на 95-м году жизни.
С начала своей карьеры в 1954 году в органах прокуратуры Татарской АССР, Луиза Туктарова прошла путь от стажера до народного следователя и занимала различные должности в прокуратуре Ютазинского, Чистопольского, Альметьевского районов, а также в Набережных Челнах.
Ее высокий профессионализм, принципиальность и ответственность оставили неизгладимый след в укреплении законности и правопорядка в республике. Луиза Мирзахасановна была удостоена множества ведомственных наград.
Руководство и коллектив прокуратуры Республики Татарстан выражают глубокие соболезнования родным и близким ушедшей.
Прощание назначено на вторник, 5 декабря, в 10:00, в городском морге Набережных Челнов (ул. Комарова, 34/2), а похороны состоятся на Восточном кладбище (Мензелинский тракт, 29К).
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