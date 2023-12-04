Ветеран прокуратуры Татарстана Луиза Туктарова ушла из жизни в 94 года

Прокуратура Республики Татарстан с сожалением сообщает об уходе из жизни ветерана ведомства, Луизы Мирзахасановны Туктаровой, 4 декабря 2023 года, на 95-м году жизни.

С начала своей карьеры в 1954 году в органах прокуратуры Татарской АССР, Луиза Туктарова прошла путь от стажера до народного следователя и занимала различные должности в прокуратуре Ютазинского, Чистопольского, Альметьевского районов, а также в Набережных Челнах.

Фото: © Прокуратура РТ

Ее высокий профессионализм, принципиальность и ответственность оставили неизгладимый след в укреплении законности и правопорядка в республике. Луиза Мирзахасановна была удостоена множества ведомственных наград.

Руководство и коллектив прокуратуры Республики Татарстан выражают глубокие соболезнования родным и близким ушедшей.

Прощание назначено на вторник, 5 декабря, в 10:00, в городском морге Набережных Челнов (ул. Комарова, 34/2), а похороны состоятся на Восточном кладбище (Мензелинский тракт, 29К).