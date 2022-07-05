Ветеран пожарной охраны предотвратил взрыв, вовремя потушив загоревшееся авто в Казани

На перекрестке улиц Журналистов и Халитова в Казани началось возгорание под капотом «ГАЗели». Автомобиль стоял всего в десяти метрах от административного здания.

Ветеран пожарной охраны, подполковник внутренней службы запаса Олег Лазарев, который в тот момент был на службе, возглавляя бюро противопожарной профилактики отдела безопасности и режима «НПО «Радиоэлектроника» им В.И. Шимко», вовремя заметил мелькающие языки пламени из-под капота грузовика, схватил два огнетушителя и побежал к автомобилю.

«В первое мгновение надо было принимать решение – либо разворачивать пожарный рукав, либо попытаться справиться с огнем с помощью огнетушителей. Возиться с рукавом – это трата драгоценного времени. Огонь полностью сжирает автомобили за считанные минуты, а тут ещё и газовый баллон. Поэтому принял решение взять два огнетушителя и выбежал на улицу», – поделился Олег Лазарев.

Сначала ветеран пожарной охраны потушил возгорание двигателя, а затем устранил огонь на панели управления в кабине.

«На всё про всё ушло полторы минуты. Если бы огонь подобрался к газовому топливному баку – произошёл бы взрыв. А у нас новый корпус с фасадной стороны весь из стекла. Осыпался бы мгновенно. Могло выбить стекла и в соседних домах, в том числе и жилых, опять же, пострадали бы люди», – сообщил Олег Константинович.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

На службу в пожарную охрану он пришел в декабре 1989 года. Дослужился до должности замначальника Службы пожаротушения и оперативного реагирования, после чего возглавил дежурную смену Центра управления силами Государственной пожарной службы МЧС Татарстана.

Смелый поступок Олега Лазарева не остался без внимания руководства «НПО «Радиоэлектроника» им. В.И. Шимко». За оперативную помощь в тушении автомобиля гендиректор предприятия объявил Олегу Константиновичу благодарность. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.