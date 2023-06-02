Ветеран Мамадыша был награжден медалью в день своего 100-летия

Житель поселка Новый Мамадышского района РТ, ветеран Великой Отечественной войны Самигулла Миннеханов отметил вековой юбилей. В этот день ему была вручена медаль «За доблестный труд».

Со столетием ветерана поздравил глава района Анатолий Иванов. Он посетил дом Самигуллы Миннеханова и вручил заслуженную награду, цветы и подарки.

У Самигуллы Миннеханова большая семья – четверо детей, пять внуков и один правнук. Как говорит его старшая дочь, отец всегда очень активный и деятельный, несмотря на свой преклонный возраст.

Большую часть жизни он посвятил лесному хозяйству и свою работу очень любил. После того, как вышел на пенсию, продолжал ходить в лес за ягодами, грибами, благо, лесная посадка прямо рядом с домом. Приносил оттуда саженцы диких деревьев и прививал их в собственном саду. До сих пор следит за хозяйством, руководит работой в саду и дает советы детям.

Самигулла Миннеханов служил в рядах советской армии с 1942 по 1947 год. В войсках под командованием маршала Георгия Жукова дошел до столицы Германии. Недалеко от Берлина получил ранение и попал в госпиталь.

День Победы встретил в госпитале польского города Кутно. Затем был направлен в Белоруссию, город Гродно, в 30-й отдельный армейский танковый полк. Домой вернулся весной 1947 года.

Дважды награжден медалями «За Отвагу».