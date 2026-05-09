Ветеран, которого обнял Владимир Путин, вновь приедет на парад Победы

Ветеран Великой Отечественной войны Иван Лыткин планирует посетить парад Победы в Москве, посвященный 81-й годовщине Победы. Об этом сообщил его внук, передает «РИА Новости».

По его словам, ветеран собирается приехать на праздничные мероприятия 9 Мая.

После парада Победы в 2025 году Президент России Владимир Путин пообщался с Иваном Лыткиным прямо на площади. После короткой беседы глава государства на прощание обнял ветерана.

Во время Великой Отечественной войны Лыткин служил в составе 1-го Белорусского фронта. Он был артиллеристом-наводчиком и командовал знаменитой «сорокапяткой», а позднее служил в разведке.

После окончания войны ветеран продолжил службу в Вооруженных силах СССР. В разные годы он служил в Алжире, Прибалтике, на Чукотке, в Африке и на Кубе.