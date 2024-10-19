Ветеран из Зеленодольского района отметил столетний юбилей — видео

Глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев поздравил со столетием участника Великой Отечественной войны. Глава муниципалитета вручил Ахату Латыпову поздравление от Раиса республики Рустама Минниханова.

Ахат Тахиятович родился в деревне Алпарово Алькеевского района. В 1942 году призван в ряды Советской Армии.

Участвовал в боях на Курской дуге, получил ранения в плечо, ногу. Из-за тяжелой контузии долгое время ничего не слышал и плохо видел. Поэтому после двухмесячного лечения его комиссовали и отправили домой.

После длительного лечения Ахат Латыпов стал работать в колхозе кладовщиком. Окончил Чистопольский техникум, получил профессию механика. Длительное время проработал главным инженером в Айшинском АТП.

В 1947 году женился, вместе с супругой они прожили более 68 лет, воспитали пятерых детей: двоих сыновей и трех дочерей. Кроме своих детей, воспитали приемного сына, родители которого погибли, когда мальчику был год. Сейчас Ахат Тахиятович помогает воспитывать шестерых внуков и десятерых правнуков.

Занимая активную жизненную позицию, Ахат Тахиятович и сегодня частый гость в школе, в клубе выступает перед молодежью, помогает патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

Ветеран награжден Орденом Отечественной войны 1-й степени, медалью Жукова.